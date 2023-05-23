أخبار الحوادث اليوم، القبض على سعد الصغير، حريق جراج والنيران تلتهم سيارتي وقود فى القليوبية.. أسماء المقبولين فى تعيينات مجلس الدولة والنيابة الإدارية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المطرب الشعبى سعد الصغير وزوجته برلنتي عامر، في ضوء البلاغ المقدم من رانيا صالح ضدهما، تتهمهما بالتعدى عليها واقتحام مسكنها بالقوة بمنطقة حدائق الأهرام.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب مجموعة شركات شهيرة لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق جراج سيارات نقل مواد بترولية، والتهمت النيران سيارتين بالكامل وتم منع خطر الامتداد إلى باقى السيارات المجاورة.

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 206 بتعيين دفعة 2020 من مندوبى مجلس الدولة.

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في بدر جلسة تأجيل إعادة محاكمة 24 متهما من شركاء المقاول الهارب محمد علي علي خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية المعروفة باسم خلية الجوكر إلى جلسة 21 يونيو .



أصيب 12 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بـ منطقة العياط مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل ثاني جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم إلى جلسة 18 يونيو المقبل.

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – الزرقا– فارسكور– كفر سعد) وأقسام شرطة (السرو – أول وثان دمياط).

تمكّن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى انتحال صفة رجال الشرطة لسرقة المواطنين بـ مدينة السلام.

ضبط قطاع الأمن العام، عاطل بالإسماعيلية لقيامه بالتعدى على أسرة من 3 أشخاص بسلاح أبيض ووفاة أحدهم بسبب خلافات الجيرة.



كشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية ، ملابسات شكوى مواطن من انتشار ترويج المواد المُخدرة بقريتى الحجيرات - أبو دياب بمحافظة قنا فضلًا عن وقوع بعض المشاجرات يتم خلالها إستخدام الأسلحة النارية.



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