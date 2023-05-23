السيطرة على حريق اندلع بأحد منافذ البيع بالإسماعيلية

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، برئاسة العميد محمد الكيلاني مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على حريق شب فى أحد منافذ بيع السلع الغذائية بنطاق دائرة حي ثالث وذلك دون وقوع خسائر بشرية.

إخطار باندلاع حريق

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من النجدة فيد ورود بلاغ بنشوب حريق بأحد منافذ بيع السلع الغذائية بدائرة حي ثالث.





انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، فيما دفعت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بسيارتي إطفاء.

-إعلانات-

التعامل مع الحريق



حيث نجحت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع فى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، بالإضافة إلى إجراء عمليات التبريد.

وقالت مصادر إن أسباب اندلاع الحريق الاولية ماس كهرباء، وتم تحرير المحضر اللازم.واتخاذ الإجراءات القانونية.

رصد بلاغ باندلاع نيران في سيارة

وكان المكتب الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ، قد رصد بلاغا يفيد باندلاع حريق بسيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام "ط ل م ٩٧٥٩ ".

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ حيث تم احتواء الموقف والسيطرة على الحريق وإخماده والقيام بعملية التبريد، كما تواصل الأجهزة الأمنية فحصها للسيارة معرفة سبب اشتعالها.

ومن جهة أخرى دفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن كساب مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف تحسبا لوجود مصابين.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ