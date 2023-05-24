تعيين قاسم حسين  مديرا لإدارة الإشغالات بقطاع شمال الجيزة

أصدر اللواء احمد راشد محافظ الجيزة قرارا بتعيين المهندس قاسم حسين مديرا لإدارة الإشغالات بقطاع شمال الجيزة بحي بولاق الدكرور .



وزير التنمية المحلية





وفي تصريح سابق قال وزير التنمية المحلية هشام امنة إن حركة المحليات التي صدرت مؤخرا تضمنت تعيين 5 سكرتيري عموم بمحافظات الإسكندرية والفيوم والدقهلية وأسوان وبورسعيد و6 سكرتير عموم مساعدين بمحافظات الجيزة والإسكندرية وبنى سويف وأسيوط وأسوان والبحر الأحمر، تعيين وترقية 58 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2020 ونقل عدد 82 قيادة محلية ما بين مراكز ومدن المحافظات، وبعضهم إلى عمل إدارى بدواوين عموم المحافظات.

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وأضاف اللواء هشام آمنة أن الحركة تضمنت تصعيد اللواء خالد جمعة عبدالرحمن سكرتير عام مساعد الإسكندرية إلى السكرتير العام للإسكندرية، ونقل حازم محمد عزت سكرتير عام أسوان إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية، وتصعيد عاطف محمد كامل سكرتير عام مساعد البحر الأحمر إلى سكرتير عام محافظة بورسعيد ونقل اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام الإسكندرية إلى سكرتير عام الفيوم ونقل محمد محمود أبوغنيمة سكرتير عام الدقهلية إلى سكرتير عام أسوان.

الحركة المحلية





ولفت إلى أنه فيما يخص سكرتيري العموم المساعدين تضمنت الحركة تصعيد كل من محمد نور الدين أحمد رئيس حي العمرانية إلى سكرتير عام مساعد الجيزة، وجيهان عبد الحميد محمد رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية إلى سكرتير عام مساعد الإسكندرية وسامى أحمد فؤاد رئيس حي غرب شبرا الخيمة إلى سكرتير عام مساعد بنى سويف وعلاء عبد الجابر عمر رئيس مركز ومدينة القرنة الجديدة بالأقصر إلى سكرتير عام مساعد أسيوط ونقل فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد أسيوط إلى سكرتير عام مساعد أسوان ونقل حسام حمودة أحمد سكرتير عام مساعد بني سويف إلى سكرتير عام مساعد البحر الأحمر.



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