الأربعاء 24 مايو 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية: تخصيص 14 مليون جنيه لرصف 5 شوارع رئيسية بمتفرعاتها بنطاق حي العامرية

رصف 5 شوارع رئيسية
رصف 5 شوارع رئيسية بمتفرعاتها، فيتو

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع الأحياء لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

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 أشار إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل في المحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والإهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

 

وأضاف محافظ الإسكندرية، أنه تم تخصيص نحو 14 مليون جنيه لرصف 5 شوارع  رئيسية بنطاق حي عامرية أول خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري؛ موجهًا مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء، لافتًا إلى أنه تم إنجاز أعمال الرصف بالشوارع المقرر رصفها بنسبة 88 % حتى الآن.

 

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ومن جانبها أشارت أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، إلى أنه من المقرر رصف 5 شوارع بنطاق حي عامرية ثان خلال العام الجاري وهي: ( شارع السفن - طريق العقارية  ( طرق الثلاث كبارى) - أبو بسيسة-  نجع عبد الرؤوف - النجع الشرقي)، مضيفة أنه تم التنسيق مع حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع رئيس الحي، لتحديد الشوارع الأكثر احتياجًا والتي كثرت منها شكاوى المواطنين.

 

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