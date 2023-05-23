طريقة عمل طاجن البامية باللحمة المفرومة (فيديو)

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة، طاجن البامية من الأكلات المصرية الأصيلة التى يعشقها الكبار والصغار وتقدم عادة باللحم.

وطريقة عمل طاجن البامية باللحمة سهلة وبسيطة ولكن يجب اتباع بعض التكات حتى تكون بمذاق لا يقاوم، حيث تتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة المفرومة

وتستعرض الشيف توتا مراد خلال برنامج عيش وملح المذاع عبر فضائية سفرة، طريقة عمل طاجن البامية باللحمة المفرومة.

ولعمل طاجن البامية باللحمة

مكونات عمل طاجن البامية باللحمة:

نصف كيلو لحم مسلوقة قطعة مكعبات

نصف كيلو بامية "مقمعة" ومنظفة

2 بصل كبيرة مبشورة

نصف لتر عصير طماطم

ملح وفلفل أسود

بهارات لحم

رشة جوزة الطيب

2 كوب شوربة لحم

ملعقة كبيرة معجون صلصة طماطم

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للطشة

2 فص ثوم مفروم

زبد بلدي

القليل من الزيت

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة:

- نحضر حلة على النار، ونضع بها ملعقة سمن والقليل من الزيت، وننتظر حتى يسخنوا.

- نضيف البصل ونشوحه جيدا، ثم نصب عليه عصير الطماطم، ونتركه على النار الهادئة حتى يتسبك قليلا.

- نضيف البامية ونقلب، ونضيف الشوربة وجميع التوابل المذكورة ونترك لبامية تغلي.

- نهدئ النار ونتركها على النار الهادئة، حتى تتسبك الصلصة وتنضج البامية.

- نضيف اللحم المسلوق والقليل من الشوربة، ونتركها تغلي مرة واحدة فقط.

- نحضر طشة الثوم، حيث نحمر القليل من الثوم فى القليل من الزبد، ونضيفهم إلى البامية ونقلب سريعا، ثم نرفعها من على النار.

- نشعل شواية الفرن ونتركه يسخن، ونحضر الطاجن ونضع به البامية باللحم، ونضع على الوجه ملعقة سمن.

- ندخل طاجن البامية الفرن، حتى يحمر لونه، ثم تقدم البامية بعدها ساخنة، بجانب الأرز بالشعرية والباذنجان المخلل.

فوائد البامية

وللبامية فوائد عديدة، منها:

تحتوي البامية على الكثير من الألياف الغذائية التي تساعد على استقرار مستوى السكر في الدم، كما أنها تحتوي على عنصر يسمى "الأوجينول"، الذي يساعد على إبطاء امتصاص السكر، وتنتج البامية المزيد من الأنسولين، لذلك هي فعالة لمرضى السكري.

-تعمل البامية على تحسين عملية الهضم، لاحتوائها على الألياف والصمغ مما يسمح للطعام بالتحرك بسهولة وإعادة استيعاب المياه.

-تحتوي البامية على سعرات حرارية منخفضة وألياف تساعد أيضا على إنقاص وزنك.

-تمنحك البامية بشرة مشرقة رطبة، لما تحتويه من فيتامين C ومعادن.

-تحتوي البامية على كمية عالية من فيتامين C، مما يجعلها تلعب دورا رئيسيا في تقوية جهاز المناعة وحمايتك من الكثير من الأمراض.