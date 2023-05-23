الأربعاء 24 مايو 2023
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ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم.. كواليس إلغاء الخط الخامس للمترو.. والتعليم تعلن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

كواليس إلغاء الخط
كواليس إلغاء الخط الخامس للمترو، فيتو

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

 

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

كواليس إلغاء الخط الخامس للمترو، والنقل تدرس استبداله بالأتوبيس الترددي

إلغاء الخط الخامس للمترو، منذ إعلان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن إلغاء مشروع الخط الخامس لمترو الأنفاق واستبداله بـ الأتوبيس الترددي، زاد الحديث عن المشروعات ذات الأولوية في وزارة النقل، وما إذا كانت الحكومة ستعلن عن إلغاء مشروعات أخرى واستبدالها.

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رابط التقديم للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للعام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه فى إطار توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتحول الرقمي، وتخفيف العبء على أولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024/2023، واستكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، حتى يتسنى لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونيًا لأبنائهم (مصرى الجنسية)، للالتحاق بالصف الأول الإبتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي للمدارس (الرسمية).

 

جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة عين شمس في لجان امتحانات كلية العلوم

تفقد  عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجان الامتحانات بكلية العلوم للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات القانونية والاحترازية مع توفير الأجواء المناسبة لراحة الطلاب

 

وزير الصحة يبحث مع الجافي إدراج لقاحات جديدة إلى جدول التطعيمات الإجبارية

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة أدرينا چيمنز مدير قطاع الدول متوسطة الدخل بالتحالف العالمي للقاحات والتمنيع (GAVI)، وذلك بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية بـ«جنيف» وعلى هامش انعقاد الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية.

 

مواعيد وقطارات جديدة بداية من الخميس بعد المقبل تعرف عليها

قطار التالجو، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها أنه اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1/ 6/ 2023  سيتم تشغيل قطارات التالجو أرقام (2023/2025 و2022/ 2024 ) يوميًا بين (القاهرة /الإسكندرية) والعكس بنفس مواعيدها الحالية.

 

باستثناء أمريكا، بيان عاجل من مصر للطيران بشأن مواعيد إقلاع الرحلات الدولية

ناشدت مصر للطيران عملاءها التواجد قبل مواعيد إقلاع الرحلات الدولية بساعتين ونصف، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فيكون التواجد قبل الرحلة بثلاث ساعات.

 

وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا

اجتمعت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع روز بولا بريسيمو، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 24-5-2023 فى مصر

حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء حيث يسود طقس معتدل صباحا،حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد

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