الأربعاء 24 مايو 2023
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أخبار مصر

مواعيد وقطارات جديدة بداية من الخميس بعد المقبل تعرف عليها

قطار، فيتو
قطار، فيتو

قطار التالجو، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان لها أنه اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1/ 6/ 2023  سيتم تشغيل قطارات التالجو أرقام (2023/2025 و2022/ 2024 ) يوميًا بين (القاهرة /الإسكندرية) والعكس بنفس مواعيدها الحالية.

 

 الهيئة القومية لسكك حديد مصر 

وذلك انطلاقًا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب ومع وصول القطارين الخامس والسادس من قطارات التالجو. 

كما قررت الهيئة قيام قطار 2022 (الإسكندرية / القاهرة ) من محطة الأسكندرية الساعة 9.00 صباحًا فقط أيام الجمع والعطلات وباقي أيام الأسبوع يتم قيامه بجدوله الحالي.

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من ناحية أخرى خاطبت السكك الحديدية كافة المحافظات لسرعة العمل على غلق المعابر غير الشرعية والتي تهدد سلامة السير وخاصة مع انتشار الشبورة المائية صباحا وحالة الطقس غير المستقر الأمر الذي يجعل الرؤية ضعيفة ويهدد بحوادث عند المزلقانات غير الرسمية. 

 

من ناحية أخرى قام المهندس محمد عامر رئيس الـ هيئة القومية للسكك الحديدية، بمتابعة حركة التشغيل على كافة الخطوط، لتأكيد من انتظام الحركة فى مواعيدها.      

وأصدر عامر تأكيدات على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتشغيل والتي يتم إخطار قائدي القطارات بها بشكل مستمر وهي مراجعة القطار قبل التحرك من المحطة ومراعاة تعليمات التشغيل ومراجعة أجهزة الأمان على متن القطار بما يساهم في وصول الرحلات بشكل آمن.    

 

الهيئة القومية للسكك الحديدية

وخفضت الهيئة القومية للسكك الحديدية، سرعة القطارات في مداخل القرى والمزلقانات في أول أيام عيد الفطر بسبب الإصلاحات في بعض المواقع للحفاظ على سلامة الركاب وسلامة حركة القطارات على مستوى الجمهورية.  

وشدد المهندس على ضرورة تشغيل كافة أجهزة التحكم بالقطارات والعمل على خفض معدلات تأخيرات القطارات في ظل وصول دفعات جديدة من الجرارات والعربات الجديدة والتي تساهم فى رفع مستوى الخدمة.  

من ناحية أخرى من المتوقع أن تتخطى التأخيرات حاجز الـ 120 دقيقة على بعض الخطوط على مدار التشغيل اليوم.  

وقالت الهيئة القومية للسكك الحديدية إن تأخيرات القطارات على الخطوط كافة اليوم تتراوح بين 50 إلى 120  دقيقة، وكانت أعلى الخطوط تأخيرًا هي قطارات الوجه القبلي.   

 

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