القبض على المطرب سعد الصغير وزوجته برلنتي عامر

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على المطرب الشعبى سعد الصغير وزوجته برلنتي عامر أمس الأثنين، في ضوء البلاغ المقدم من رانيا صالح ضدهما، تتهمهما بالتعدى عليها واقتحام مسكنها بالقوة بمنطقة حدائق الأهرام.

وغادر سعد وزوجته القسم عقب تحرير محضر مماثل ضد طليقته رانيا صالح.

وكان قسم شرطة الهرم تلقى بلاغا من رانيا صالح، طليقة الفنان سعد الصغير تفيد فيه قيام الفنان سعد الصغير وزوجته برلنتي عامر بالتعدي عليها بالسب والقذف ومحاولة اقتحام منزلها، بسبب خلافات بينهما.

وطلبت طليقة الفنان سعد الصغير أخذ تعهد على الفنان وزوجته بعدم التعرض لها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

سعد الصغير: ولا عمري اتجوزتها

وفي وقت سابق رد المطرب الشعبي سعد الصغير ، على هذه الواقعة، نافيا أنها طليقته، وقال في تصريح خاص لـ “فيتو”: “طليقة مين؟ هو أي واحدة تطلع تقول كانت متجوزة سعد الصغير، واتطلقت منه، أولًا دي كانت راكبة معانا العربية، وأنا رايح تصوير، وأخذت أشياء تخصّني ولما برلنتي عرفت، روحنا البيت عشان نعرفها إننا عرفنا وكشفناها” على حد قوله.

وتابع الصغير: "أيوه مقولتش إني مروحتش ليها البيت، لكن ما اعتديناش عليها، وهي بتعمل محضر تتهمني بالكذب، وتقول إنها طليقتي، أنا ولا عمري اتجوزتها ومعرفهاش غير من قريب" حسب قوله.

سعد الصغير يحرر محضرًا ضد رانيا صالح

وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا من سعد الصغير، يفيد بأن السيدة رانيا صالح، تبتزه وتشهر به، وذلك بعدما قامت بتقديم بلاغ بنفس القسم منذ ساعات تتهمه بالاعتداء عليها بعد الطلاق منه.

وجاء في المحضر الذي حرره سعد الصغير بـقسم شرطة الهرم رقم 12416 لسنة 2023، اتهامات عديدة منها ابتزازه والتشهير به، من أجل الحصول على أموال، بخلاف ادعائها الزواج منه.

سعد الصغير: أنا متجوزتش رقاصات

وفي وقت سابق قال المطرب الشعبي سعد الصغير: "أنا متجوزتش رقاصات، والراقصة شمس متجوزتهاش واللى خلاني اطلع اقول اني اتجوزتها انها كانت بتعيط واخواتها ضربوني لكن لا فيه ورقة ولا جواز ولا فيه شهود ولا محامي يثبتوا اني اتجوزتها".



وأضاف خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج "العرافة" المذاع علي قناة "المحور":"انا لا اتجوزت شمس الراقصة في الحلال ولا في الحرام، ولو عندها دليل علي اني اتجوزتها تطلعه".



فيديو سعد الصغير وشمس الراقصة

ولفت:"الفيديو اللي اتسرب لي وانا ببوس رجليها قدام الناس يدل علي اني وقعت مع ناس ميعرفوش ربنا، إزاي اتجوز واحدة مصوراني وانا ببوس رجلها".



خلافات سعد وبرلنتي عبد الحميد وأسباب العودة

وفي وقت سابق، قالت برلنتي عامر زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير:"سبق وقلت إنه مدمرلي حياتي ورجعت له علشان النصيب، هو حنين جدا بس مشكلته في عصبيته وأي حد ممكن يتعصب وكلنا بنتعصب".



تحذير الراقصة شمس

وتابعت:"الراقصة شمس حذرتني من سعد الصغير، بس ممكن تكون غيرانة خاصة إنهم كانوا علي علاقة ببعض لفترة طويلة".



سيطرة برلنتي علي سعد الصغير



وأضافت:"انا اللي مسيطرة علي سعد الصغير، وانا مليش علاقة بمواضيعه القديمة ولا الراقصة شمس، وهو مبيعملش حاجة لما يجي يصالحني إلا بوكيه الورد".



اعتراف جريء لسعد الصغير



من جانبه قال سعد الصغير:"انا اتأسف لوالدة مراتي برلنتي على موضوع الـ75 ألف جنيه، ونزلت فيديو بكده، وانا اتبليت عليهم علشان مراتي مكنتش عايزة تتنازل عن المحضر والمحامي قال لي اعمل كده"، لتعلق برلنتي:"ايوا صح اللى انت قلته واحنا خلاص رجعنا لبعض".

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