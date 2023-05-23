الأربعاء 24 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

الأهالي في جريمتي البحيرة والإسكندرية!

مراهق في البحيرة يمارس هوايته بالعبث بسيارات والده رجل الأعمال.. كل مرة يعرض أهالي القرية التي يمتلكون فيها بيتا للخطر.. فضلا عن التراب الذي يعطر أجواء القرية وفي كل مرة يشكون لوالده ولا يفعل شيئا في سوء تربية معيب.. حتي أڨسم أحدهم أن يمنعه بنفسه.. وعند ذلك عاد وقرر أيضا أن يبلغ والده كمرة أخيرة بعدها سيضطر لوقفه عند حده..

 

الوالد.. رجل الأعمال أهان الرجل هاتفيا وتوعده، وبالفعل لبي نداء نجله وذهبا لتأديب الرجل وضرباه.. فقتلاه! ولم يكتفيا بذلك بل دهساه بسيارتهم عدة مرات ليكون عبرة لغيره! هكذا صارت الجرائم هذه الأيام!

-إعلانات-

   
في الإسكندرية.. شاب يقتل والدته.. ضربها بسكين في العنق فماتت علي الفور.. انطلق بعيدا عن بيتها حيث لا يقيم معها.. انطلق سكان المنزل خلفه وتبعهم الأهالي وأمسكوا به دون خوف من المطواة التي كانت بيده ولا من تاريخه المخيف كمسجل خطر!

 

عقوبات التحرش الجديدة وانضباط الشارع المصري!

حاكموا رانيا يوسف ومنتجها ومخرجها!


في الحادثة الأولي شهد الأهالي بما جري دون أي تردد.. ودون أي خوف من رجل الأعمال.. وفي الثانية أدي الناس واجبهم!
لم يزل شعبنا بخير.. نعم الجرائم مخيفة ومرعبة وقاسية ومؤسفة وغريبة عن مجتمعنا.. لكن مجتمعنا يعود لنفسه تدريجيا.. وسيكمل عودته بإذن الله!  

مسجل خطر جرائم القتل الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

المشروع المصري والمستقبل العربي!

في دعم مصطفى محمد!

لو لم تنخفض أسعار اللحوم بعد الإفراج عن الأعلاف؟

الأعلاف ومقاطعة اللحوم والضرب بيد من حديد!

مقاطعة اللحمة وحزب تكسير المجاديف!

الأكثر قراءة

من هي هالة عمر التي هاجمتها بسمة بوسيل في ليلة زفافها بسبب تامر حسني

أخبار مصر: توقع بارتفاع منتجات الألبان وقفزة بأسعار الدواجن، بسمة بوسيل تهاجم هالة عمر، وهذه شروط موسيماني لتدريب الزمالك

بسمة بوسيل تتصدر تويتر بعد هجومها على هالة عمر، ومتابعون: زعلانة على بيتها اللي اتخرب

بيراميدز يسعى لعبور الحدود ومطاردة الأهلي على قمة الدوري

عوامل الإصابة بمرض المياه البيضاء

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية اليابانية

الدولار يقترب لأعلى مستوى له في شهرين بعد تعثر محادثات سقف الدين

Advertisements

منوعات

المزيد

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

إخلاء جزيرة أمريكية تحسبا لإعصار عملاق "ثلاثي التهديد"

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 24-5-2023

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعجب بها الملك فاروق وباعت عفش بيتها ومدفنها والسادات أنقذها بمعاش 100 جنيه.. حكايات في حياة شكسبيرة الزمالك زينب صدقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية