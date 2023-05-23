الأربعاء 24 مايو 2023
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محافظات

محافظ الدقهلية: التدوير الوظيفي لجميع العاملين في المديريات لتحقيق أقصى استفادة

جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ الدقهلية،فيتو

قال الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية التدوير الوظيفي لجميع العاملين في كافة المديريات لتحقيق أقصي استفادة مؤكدا أن الهدف ليس تقديم الخدمات للمواطنين وانما تحسين جودة هذه الخدمات وتقديمها علي اعلي مستوي.

 وقال محافظ الدقهلية نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل حل مشاكل المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم في القطاعات الخدمية المختلفة.

 

وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين من خلال الوزارات والهيئات والمديريات التابعة للدولة في مختلف القطاعات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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حيث عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعًا بوكلاء الوزارة مديري المديريات الخدمية للوقوف علي مدي جاهزية المديريات لتقديم الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات.

وأكد "المحافظ " علي أن الهدف ليس تقديم الخدمات للمواطنين فقط وانما تحسين جودة هذه الخدمات وتقديمها علي اعلي مستوي من خلال توفير متطلبات هذه الخدمة وحسن استقبال المواطن.

 وكلف " مختار " وكلاء الوزاره بعرض تقرير شهري مفصل بأعمال كل مديرية علي حده والمديريات الفرعية التابعة لها لتقييم العمل داخل كل مديرية وكل إدارة فرعية.

ووجه " المحافظ " لوكلاء الوزارة بضرورة التدوير الوظيفي لجميع العاملين في كافة المديريات لتحقيق أقصي استفادة منهم في تقديم خدمات للمواطنين، وضخ دماء جديدة لتولي مسئولية إدارة الإدارات والأقسام لضمان حسن سير العمل.

كما أكد " مختار " علي أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل حل مشاكل المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم في القطاعات الخدمية المختلفة التعليمية والصحية والتموين والطب البيطري وغيرها.

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التنمية المحلية الخدمية المختلفة الخدمات للمواطنين الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القطاعات الخدمية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أيمن مختار محافظ الدقهلية هشام آمنة وزير التنمية المحلية لرئيس عبدالفتاح السيسي وزير التنمية المحلية

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