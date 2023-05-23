الأربعاء 24 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شارع الجيش

محافظ الدقهلية يعقد
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي،فيتو

عقد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية  اجتماعًا بالمسئولين لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شارع الجيش وانشاء موقف دكرنس الحضاري وكورنيش شربين على النيل.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالانتهاء من الخطة الاستثمارية لكافة الوزارات والمحافظات، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وبالتنسيق مع اللواء علاء خضر رئيس قطاع المحليات بالشركة الوطنية.

-إعلانات-

حيث عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعًا بممثلي الشركة الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بشارع الجيش، والاعمال الجارية لانشاء موقف دكرنس الحضاري، وأعمال انشاء كورنيش شربين علي النيل.

وشدد " المحافظ " علي تكثيف الأعمال الجارية لتطوير شارع الجيش من خلال زيادة معدل التنفيذ وزيادة أعداد العاملين في تطوير الحدائق، وأعمال القشط والرصف، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل 30/6 القادم.

كما شدد " مختار " علي ضرورة الانتهاء من كافة مشروعات الخطة الاستثمارية والدعم الإضافي الجاري تنفيذها بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية قبل 30/6 القادم، للبدء في وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.

وكلف " المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات بالعرض اليومي بالأعمال التي تم تنفيذها والمعوقات التي تواجه اعمال التنفيذ والتنسيق الكامل بين كافة الجهات والانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

جاء ذلك بحضور المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والأستاذة فكرية سلامة مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والأستاذة إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة

والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب،والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره، والمهندس خالد مصطفي مدير مشروعات التطوير الجارية بالدقهلية بالشركه الوطنيه، والمقدم حازم العوضي منسق المشروع بالشركة الوطنية، والمهندس أحمد خفاجي المقاول المنفذ لاعمال تطوير شارع الجيش.

محافظ الدقهلية يعتمد جداول ومواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية

حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون، والقبض على شخصين بحوزتهما مخدرات في الدقهلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الاعمال الجارية التنمية المحلية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المتابعة هالة السعيد وزيرة التخطيط

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الثلاثاء 23-5-2023 في الدقهلية

ورشة عمل لتدريب أفراد الجهاز الإشرافي بالإدارات الصحية على التحول الرقمي بصحة الدقهلية

وكيل رياضة الدقهلية تعقد اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية

الأكثر قراءة

من هي هالة عمر التي هاجمتها بسمة بوسيل في ليلة زفافها بسبب تامر حسني

أخبار مصر: توقع بارتفاع منتجات الألبان وقفزة بأسعار الدواجن، بسمة بوسيل تهاجم هالة عمر، وهذه شروط موسيماني لتدريب الزمالك

بسمة بوسيل تتصدر تويتر بعد هجومها على هالة عمر، ومتابعون: زعلانة على بيتها اللي اتخرب

بيراميدز يسعى لعبور الحدود ومطاردة الأهلي على قمة الدوري

الأوراق المطلوبة للحصول على الجنسية اليابانية

حاملة 16 صاروخًا برؤوس نووية.. أحدث غواصات روسيا تتجه لقاعدة بالمحيط الهادي

رؤية البرلمان لتحقيق أقصى استفادة من القطن المصري في الصناعات الوطنية

الدولار يقترب لأعلى مستوى له في شهرين بعد تعثر محادثات سقف الدين

Advertisements

منوعات

المزيد

تبعد عن الأرض 26000 سنة ضوئية، رصد مجموعة كروية كثيفة من النجوم

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

إخلاء جزيرة أمريكية تحسبا لإعصار عملاق "ثلاثي التهديد"

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 24-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 24-5-2023

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 23-5-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعجب بها الملك فاروق وباعت عفش بيتها ومدفنها والسادات أنقذها بمعاش 100 جنيه.. حكايات في حياة شكسبيرة الزمالك زينب صدقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 24- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية