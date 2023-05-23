محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شارع الجيش

عقد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا بالمسئولين لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شارع الجيش وانشاء موقف دكرنس الحضاري وكورنيش شربين على النيل.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات في القطاعات الخدمية المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالانتهاء من الخطة الاستثمارية لكافة الوزارات والمحافظات، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وبالتنسيق مع اللواء علاء خضر رئيس قطاع المحليات بالشركة الوطنية.

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حيث عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعًا بممثلي الشركة الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بشارع الجيش، والاعمال الجارية لانشاء موقف دكرنس الحضاري، وأعمال انشاء كورنيش شربين علي النيل.

وشدد " المحافظ " علي تكثيف الأعمال الجارية لتطوير شارع الجيش من خلال زيادة معدل التنفيذ وزيادة أعداد العاملين في تطوير الحدائق، وأعمال القشط والرصف، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل 30/6 القادم.

كما شدد " مختار " علي ضرورة الانتهاء من كافة مشروعات الخطة الاستثمارية والدعم الإضافي الجاري تنفيذها بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية قبل 30/6 القادم، للبدء في وضع الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.

وكلف " المحافظ " رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري المديريات بالعرض اليومي بالأعمال التي تم تنفيذها والمعوقات التي تواجه اعمال التنفيذ والتنسيق الكامل بين كافة الجهات والانتهاء من الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

جاء ذلك بحضور المهندسه سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، والأستاذة فكرية سلامة مدير عام إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، والأستاذة إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة

والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب،والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصوره، والمهندس خالد مصطفي مدير مشروعات التطوير الجارية بالدقهلية بالشركه الوطنيه، والمقدم حازم العوضي منسق المشروع بالشركة الوطنية، والمهندس أحمد خفاجي المقاول المنفذ لاعمال تطوير شارع الجيش.