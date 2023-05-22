المصري يفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف بالدوري الممتاز

المصري ، فاز فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على ملعب برج العرب، ضمن فعاليات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وحول المصري تأخره بهدف لفوز بهدفين، حيث منح كريستوفر مابولولو، التقدم للاتحاد في الدقيقة 25، وسجل جريندو هدف تعادل المصري في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 73، سجل إلياس الجلاصي، الذي شارك كبديل هدف فوز فريق المدينة الباسلة من ركلة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط هامة في جدول ترتيب الدوري.

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وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد محمود علاء، مدافع الفريق في الدقيقة 89، لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

بتلك النتيجة يحتل الاتحاد المركز السادس، في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز السابع.

وحرص لاعبو المصري، قبل انطلاق المباراة، على ارتداء قميص يحمل صورة محمد مروان مشجع النادي الذي وافته المنية أثر حادث أليم يوم الخميس الماضي.

كما طالب لاعبي الاتحاد السكندري يطالبون محمد مصيلحي بالتراجع عن الاستقالة، قبل انطلاق المباراة من خلال لافتة حملها اللاعبين لدعم مصيلحي.

كامل أبوعلي

وأعلن كامل أبوعلي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، تنازله عن كافة مستحقاته لدى النادي الساحلي، موضحا أنه جاء لتحقيق طفرة في مختلف المستويات، دون انتظار مقابل أو«شو» لذلك.

وقال أبوعلي في تصريحات خاصة لـ " فيتو": "قررت التنازل عن مستحقاتي المتأخرة لدى المصري، فأنا لن أقاضي النادي مثل غيري، والغريب أن جميع مشاكل النادي منذ فترات سابقة وليست بسبب المجلس الحالي".

وأضاف أبوعلي: "جئت إلى النادي من أجل خدمته وتحقيق اكتفائه الذاتي فأنا لست بحاجة للحصول على شهرة أو شو إعلامي مثل الآخرين".

وحول إنذار سمير حلبية، للمصري على يد محضر بسبب مستحقاته المتأخرة، رد أبوعلي قائلا: "تلك الشكوى جاءت كالصاعقة فكيف تشكو النادي الذي كان سببا في شهرتك، وللعلم فقط لن أسدد تلك الأموال، خاصة وأنها لا توجد في ميزانية النادي".

وسادت حالة من الاستياء بين جماهير النادي المصري البورسعيدي، من سمير حلبية، رئيس النادي السابق بسبب إنذاره للنادي على يد محضر.

وأنذر حلبية، المجلس الحالي برئاسة كامل أبوعلي، على يد محضر لمطالبة مستحقاته المتأخرة.

وطالب حلبية المصري، بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي والمقدرة بـ 5 ملايين و35 ألف جنيه و315 ألف دولار.

وأمهل سمير المصري 15 يوما، لسداد تلك المستحقات المتأخرة، محذرا من تصعيد الأمر حال عدم السداد خلال المهلة المحددة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري اليوم الإثنين بالجولة التاسعة والعشرين من مسابقات الدورى الممتاز.

ويعاني المصري من إصابات مؤثرة لأبرز لاعبيه منهم مروان حمدى، حسين السيد، عبده يحيي، حسن علي.



وأثبتت التقارير الطبية إصابة اللاعب حسين السيد بتمزق في العضلة الأمامية قد يتسبب في استمرار غيابه لنحو أسبوعين قادمين.

وتبين إصابة اللاعب مروان حمدي من خلال الفحوصات الطبية بتمزق في العضلة الخلفية يغيب معه لنحو ثلاثة أسابيع.

المصرى, فيتو

موقف الفريقين في الدوري حتى الأسبوع الـ28

المصري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 37 نقطة، حيث فاز المصري في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وحسم التعادل في 13 مباراة ، وسجل 26 هدفا، وهز شباكه 30 هدفا.

الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 40 نقطة حيث فاز في 12 مباراة وتلقى الهزيمة في 10 مباريات، وحسم التعادل في 4 مباريات وسجل 30 هدفا وهز شباكه 29 هدفا.

التشكيل المتوقع لمباراة المصري والاتحاد السكندري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق على التشكيل المبدئي لمباراة المصري والاتحاد السكندري.

ومن المتوقع أن يبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقى- عمرو موسى- عماد الدين بو بكر- عمرو سعداوى

خط الوسط: ايزي ايميكا - إسلام عطية - رجب عمران - حسن علي

خط الهجوم: محمد جريندو

موعد مباراة المصري والاتحاد السكندري

تنطلق مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة الـ 29 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد الاتحاد السكندري

من المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز

حكم مباراة الاتحاد السكندري والمصري

يدير لقاء الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي طاقم حكام مكون من محمد التابعي الغازي حكما للساحة ويعاونه كلا من محمد محمود لطفي مساعد أول ومصطفي حسن مساعد ثاني وإبراهيم محمد حكما رابعا ومحمد نهاد محجوب حكم فيديو وأسامة عبداللطيف حكم فيديو مساعد.