اختبارات الناشئين 2023 مجانا في هذا النادي

اختبارات الناشئين 2023، قرر مجلس إدارة نادى المريخ برئاسة أحمد جوهر إجراء اختبارات الناشئين لكرة القدم " مجانًا ".

وأكد نادي المريخ في بيان رسمي إجراء اختبارات الناشئين لأبناء بورسعيد مجانا، وذلك لرفع العبء عن كاهل أهالى بورسعيد، ومنح فرصة اكتشاف المزيد من الموهبين فى المدينة الباسلة تماشيًا مع خطة مجلس الإدارة للاعتماد على أبناء بورسعيد فى جميع المراحل العمرية وصولًا إلى الفريق الأول.

موعد اختبارات الناشئين بنادي المريخ البورسعيدي 2023



وتبدأ اختبارات الناشئين بنادي المريخ للموسم الرياضي 2023/2024 يوم السبت الموافق 3/6/2023 على أن تكون الإختبارات أيام (السبت – الاثنين- الأربعاء) على ملعب نادى المريخ الرئيسى بشارع محمد على الساعة 4 عصرًا.

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وتقام الإختبارات لمواليد 2007 – 2008 -2009 – 2010 – 2011 -2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017



وتضم لجنة الإختبارات الكابتن محمود بكرى عاشور مدير قطاع الناشئين وأعضاء اللجنة الفنية للإختبارات التى تضم كلا من: ( الكابتن شريف كراويه - الكابتن محمد عطية - الكابتن سمير أبو النور - الكابتن حازم عارف - الكابتن شادى الصيفي - الكابتن محمد كسبر - الكابتن السيد الليلى - الكابتن أسامة الألفى ).

كما تضم مدربى حراس المرمى ( الكابتن جمال الفاوى - الكابتن أسامة وليم ) والجهاز الإدارى ( الكابتن سعد أبو رحمة - الكابتن محمد مرسى ).

موعد اختبارات الناشئين والامتحانات الدراسية



ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2023 - 2024 حتى شهر أغسطس المقبل، ويركز عدد من الأندية على ربط مواعيد الاختبارات بمواعيد انتهاء الطلاب من الامتحانات الدراسية لضمان وجود إقبال على عملية الاختبارات.

الأعمار السنية المطلوبة في اختبارات الناشئين 202‪3



اختبارات الناشئين 2023، ومن المقرر أن تقام اختبارات الناشئين موسم 2022-2023، لمواليد 2003 و2004 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ومرحلة البراعم المطلوبة مواليد 2010 و2011 و2012 و2013 و2014.



شروط التقدم لاختبارات الناشئين



وتضع الأندية شروطًا للتقدم لاختبارات الناشئين للالتحاق بفرق النادي تتمثل في التالي:

1- السن المناسب للتقدم للاختبارات أقل سن من مواليد 2013 وأكبر سن مواليد 2001.

2- أن يكون لائقًا طبيًّا وبدنيًّا ويجتاز الكشف الطبي والمعمول به في عدد من الأندية.

3- شراء استمارة الاختبارات.

4- التقدم في الموعد المحدد من النادي لاختبارات الناشئين.

مواعيد اختبارات الناشئين بالأندية



اختبارات الناشئين 2023، ويمر المتقدم للاختبارات بعدة مراحل للالتحاق بالنادي ويبدأ أولها بالخضوع للاختبار مع المتقدمين ثم التصعيد للمرحلة الثانية "التصفية" للاعبين المتقدمين خلال الاختبارات وإذا تخطى هذه المرحلة يتم اختياره للتصفية النهائية مع فريق النادي ومقارنته بمستوى اللاعبين المقيدين فعليا بالفريق وإذا كان المتقدم بنفس درجة لاعبي النادي أو أكثر يتم قيده في الفريق بعد رغبة المدير الفني ولجنة من مدربي النادي.

متى يتم الالتحاق بفريق النادي من الاختبارات؟



ويلتحق المتقدم لاختبارات الناشئين لفريق النادي بعد اجتياز مراحل الاختبارات والكشف الطبي.

ويركز عدد من الأندية في اختياراتهم للاعب على عدة عوامل منها امتلاكه المهارة في تسلم وتسليم الكرة، والقدرة على المراوغة ورؤية اللاعب لزملائه في الملعب، بجانب قدرته البدنية وتفكيره العقلي داخل الملعب خلال التقسيمات التي يخضع لها أثناء عملية الاختبارات بصفة عامة.