الأربعاء 24 مايو 2023
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ثقافة وفنون

أحمد الإبياري يعلق على أزمة فيلم البعبع لأمير كرارة

فيلم البعبع، فيتو
فيلم البعبع، فيتو

 أعرب  المؤلف المسرحي أحمد الابياري عن استياءه من تشابه الأسماء بين فيلم “البعبع” للفنان أمير  كرارة ومسرحية  البعبع التي قدمها سعيد صالح في عام  1989  وضمت عدد كبير من الفنانين،وكانت من تأليف أحمد الأبياري.

أحمد الابياري:" لم اتخذ اي اجراء ضد صناع فيلم البعبع 

وقال أحمد الابياري في تصريح خاص لفيتو:" بأنه لم يتخذا إجراءات ضد اسرة فيلم امير كرارة الجديد “البعبع” بسبب تشابه الاسماء بين الفبلم والمسرحية، وأكد علي أن ما حدث هو إفلاس 

تفاصيل فيلم البعبع 

ويستعد الفنان أمير كرارة لطرح فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “البعبع” خلال الفترة المقبلة ويُشاركه فى بطولة العمل النجمة ياسمين صبري.

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قصة فيلم البعبع 

وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار لايت أكشن ويجسد الفنان أمير كرارة خلال الأحداث شخصية رجل يدعى سلطان كان مجرمًا لكنه تاب  ويواجه مع صديقه محمد عبد الرحمن (توتا) الذي يجسد شخصية تحمل اسم  سوكا  العديد من المواقف الكوميدية، فيما تجسد ياسمين صبري شخصية طبيبة صيدلانية  تلتقي بأمير كرارة خلال أحداث العمل وتجمعهما عدة مواقف.

 

ويضم فيلم البعبع بجانب أمير كرارة  وياسمين صبري مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من أبرزهم؛ باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور وعباس أبو الحسن..

 

وكانت آخر أعمال أمير كرارة هو مسلسل “سوق الكانتو” الذي نافس به خلال موسم رمضان الدرامي المنقضي، حيث شاركه بطولته مي عز الدين وتم عرضه على شاشة قناة dmc، ولم يحقق المسلسل النجاح المعتاد لمسلسلات أمير كرارة.

ومسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنياوي وإنتاج شركة سينرجي وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى..

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول حقبة زمنية قديمة، قبل قرابة الـ100 عام وتأخذك القصة للزمن الجميل، ويجسد أمير كرارة ضمن أحداث المسلسل بائع "سريح".

وتضمن الأحداث نشوب معركة بين أمير كرارة، وبائعي سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول إلى بلطجي ويجمع الإتاوات من البائعين في سوق البالة بوسط البلد. 

وكشف الكاتب والسيناريست هاني سرحان، مؤلف مسلسل “سوق الكانتو”، أن أحداث المسلسل، تستند إلى أحداث ووقائع حقيقية، وذلك خلال تصريحات إعلانية، موضحًا أن المشروع كفكرة، كان صعب منذ بدايته، وتحديًا لكل القائمين عليه.

وأوضح سرحان أن سوق الكانتو هو “سوق البالة”، مضيفًا إنه كان يرغب في كتابة مسلسل عن الوكالة، ثم جذبته فكرة الكتابة عن “الكانتو”، وخاصة أنه يضم العديد من الأحداث التي استفزته للكتابة عنها.

وأشار كاتب المسلسل، إلى أنه مشغول بالتراث الشعبي المصري بشكل خاص، وأنه يستمتع بالبحث والتدقيق حتى يقدم عملًا مستندًا إلى أحداث حقيقية.

وعن تعاونه مع المخرج حسين المنباوي للمرة الثالثة بعد مسلسلات “لمس أكتاف” و"الفتوة"، قال هاني سرحان:""حسين مخرج كبير ويهتم بكل التفاصيل، بيذاكر معي ونتحدث عن القصة، والمشاهد، وعلى المستوى الشخصي أستمتع بالعمل معه".

وأكد هاني سرحان علي أن التعاون الأول له مع الفنانين أمير كرارة ومي عز الدين، كان ممتعا، مؤكدًا أنهم أحبوا الأدوار التي يقدمونها، والتي تشهد تطورات على مدار أحداث المسلسل الرمضاني.

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