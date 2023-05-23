الأربعاء 24 مايو 2023
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سياسة

ممثل حزب النور في الحوار الوطني: يجب تغيير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين

محمد محرم عضو تنسيقية
محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب،فيتو

الحوار الوطنى، شارك الدكتور محمد محرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب النور، في جلسة لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني.

وقال محرم: اجتمعنا من قبل مرات ومرات لنواجه الأخطار معا، واليوم نجتمع سويا لنحقق الآمال معا، مشيرا إلى أن الاستثمار هو العلاج الناجز والسريع والفعال لتحقيق تنمية حقيقية في المجتمع.

وأضاف: إننا جميعا نعرف أن نجاح الاستثمار يتوقف على عاملين هما توافر الفرص الجيدة والمجدية في بعض أو كل القطاعات الاقتصادية، ومناخ استثمارى ملائم ومستقر في مجمل الأوضاع، ومنها القانونية والإدارية والمؤسسية السائدة في البلاد، مطالبا بإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، والمحافظة على استمرار هذا الاستثمار وعدم خروجه أو فشله.

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 التحديات التي تواجه جذب الاستثمار: 

وعن التحديات التي تواجه جذب الاستثمار،  أشار محرم إلى أن “التنفيذ هو العقبة التي يتحطم عليها كل الخطط الناجحة والقرارات الجريئة والفعالة”.

 وتابع: “كذلك انخفاض معدلات الادخار القومى ومن المعلوم أننا لايمكن أن نتحدث عن الاستثمار المحلى دون الحديث عن الادخار القومى والذي وصل معدله إلى ٣٪؜ في حين أنه يصل إلى ٢٥٪؜ لبعض الدول ذات نفس معدل الدخل، مما يعنى أن هناك فجوة ادخارية تقدر بـ 22٪؜”.

 

عدم وجود أدوات مالية واستثمارية تلائم كل الايدلوجيات

وأضاف أن من ضمن التحديات “عدم وجود أدوات مالية واستثمارية تلائم كل الايدلوجيات مما أنتج ظواهر غير صحية كظاهرة المستريح، وكذلك تأخر صدور بعض التشريعات والقوانين التي تمس قطاعات التشييد والبناء، والعقبات التمويلية والفنية التي تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وعدم وجود خريطة استثمارية واضحة تخاطب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتغطى كل محافظات مصر بلا استثناء”.

 

ضرورة تبنى المؤسسات الدينية والإعلام تغيير النمط الاستهلاكى

وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بضرورة تبنى المؤسسات الدينية ورجال الدين وقادة الرأى والإعلام تغيير النمط الاستهلاكى لدى المواطنين والحث على الرشد الاستهلاكي والانفاقي وبناء عقلية استهلاكية رشيدة.

 ولفت إلى عادات وتقاليد الزواج، موضحا أنها أصبحت ترهق كاهل الأسر المصرية وتعتبر موارد معطلة داخل كل بيت.

 واقترح إطلاق مبادرة "مشروع الأسرة" تعمل تحت مظلة جهار تنمية المشروعات وتضع خريطة استثمارية ونماذج أعمال تتعلق بالميزة النسبية لكل محافظة وتعني بالأساس بالشباب حديثى الزواج وتضع أمامهم فرصة بديلة لاستثمار الأموال المعطلة في تأسيسس بيت زوجية والتي لا ينتفع بأغلب ما يقتنى فيه.

 

 ضرورة استحداث أدوات مالية جديدة لتعبئة المدخرات

وأشار إلى ضرورة استحداث أدوات مالية جديدة لتعبئة المدخرات كالصكوك الإسلامية بأنواعها المختلفة وما يتطلبه ذلك من سن تشريعات وقوانين حاكمة وضابطة لاستخدامها، وإعداد برامج تدريبية فعالة للمنفذين للقرارات التي تتعلق بالاستثمار والجهات التي تعامل مع المستثمرين، والإسراع بإصدار قانون البناء الموحد لما له من اثر ايجابى على قطاع التشييد والبناء، وإضافة مادة الاستثمار وبدء المشروعات كمادة إضافية للمرحلة الثانوية لبناء عقلية استثمارية لدى الشباب المصري.

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