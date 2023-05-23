الثلاثاء 23 مايو 2023
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رياضة

علاء عبد العال يفجر مفاجأة عن إجمالي عقود لاعبي الداخلية

علاء عبد العالم المدير
علاء عبد العالم المدير الفني لفريق الداخلية، فيتو

علاء عبد العال، فجر علاء عبد العال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الداخلية، مفاجأة مدوية، بشأن إجمالي قيمة عقود لاعبي الفريق.

وأكد علاء عبد العال في تصريحات تليفزيونية، أن إجمالي قيمة عقود لاعبي الداخلية جميعا لا تتعدى 13 مليون جنيه، وهي تقل عن قيمة عقد لاعب واحد في الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز.

 

قيمة عقد محمد نجيب

وأضاف علاء عبد العال أن محمد نجيب أكبر لاعبي الفريق من حيث القيمة التعاقدية ومدافع الأهلي السابق، قيمة عقده لا تتعدى 800 ألف جنيه.

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وتابع عبد العال أنه استقدم ثلاثة لاعبين في الانتقالات الشتوية الأخيرة، لم يتعدَّ إجمالي تعاقداتهم 700 ألف جنيه.

مباراة الزمالك مع الداخلية، فيتو

تحدث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إهدار زيزو ركلة جزاء أمام الداخلية. 

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والداخلية: “منذ أن توليت تدريب الزمالك وزيزو هو من يسدد ركلات الجزاء ولم يهدر في ولايتي أي ركلة جزاء”. 

وتابع: “لن أعيد ترتيب منفذي ركلات الجزاء لأن زيزو من أفضل اللاعبين تنفيذًا لركلات الجزاء في الزمالك”. 

 

أوسوريو يتحدث عن عرض مونتيري المكسيكي 

كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب مونتيري المكسيكي. 

وقال أوسوريو إنه تلقى بالفعل عرضًا من مونتيري المكسيكي ولكن ليس رسميًّا عن طريق وكلاء فقط. 

وقال أوسوريو إنه رد على هذا العرض بأنه ملتزم بعقده مع نادي الزمالك وسعيد بالعمل داخل القلعة البيضاء. 

وكانت أشارت العديد من التقارير العالمية أن فريق مونتيري المكسيكي يسعى للتعاقد مع أوسوريو لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل 

 

وانتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على إستاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. 

 

أحداث المباراة 

بدأ نادي الداخلية ضاغط منذ البداية، حتى عاد الزمالك من جديد وامتلك الكرة وبدا محاصرًا الداخلية وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة تذكر وسدد زيزو كرة لكن اصطدمت في دفاع الداخلية، وعاد من جديد الاستحواذ لرجال علاء عبد العال وكادوا يحرزون هدفًا في مرمى الزمالك لولا القائم.

وتصدى محمد صبحي لتسديدة خطيرة من وليد مصطفى مانع أول الأهداف للداخلية واستطاع سيف الدين الجزيري من إحراز الهدف الأول للزمالك في مرمى الداخلية في الدقيقة 21 من تمريرة عرضية من شيكابالا وسيطر الداخلية سيطرة تامة بعد الهدف لكن دفاع الزمالك يتصدى لكل كرة، وشهدت الربع ساعة الأولى سيطرة بالتناوب بين الفريقين ولكن ما زال التقدم زمالكاوي.

 وألغى الفار هدفًا لنادي الزمالك في الدقيقة 75 عن طريق سيف الجزيري وأهدر زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 76 وتعادل نادي الداخلية من ركلة جزاء عن طريق سمير فكري في الدقيقة 84 وحصل نيمار لاعب الزمالك على بطاقة صفراء في الدقيقة 93  لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

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علاء عبد العال فريق الداخلية الزمالك محمد نجيب مدافع الداخلية عقود لاعبي الداخلية أوسوريو

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