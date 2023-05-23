حمادة طلبة: لاعبو الزمالك ظهروا بلا روح.. وأوسوريو معذور

الزمالك، علَقَ حمادة طلبة نجم نادي الزمالك السابق على مباراة الفريق الأبيض أمام الداخلية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وقال حمادة طلبة في تصريحات لبرنامج "البريمـو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر قناة "TeN":

" لاعبو الزمالك ظهروا بلا روح أمام الداخلية، ولم أر أي جملة تكتيكية على مرمى المنافس، فالفريق من سيء إلى أسوأ، وسيضيع العديد من النقاط في المباريات القادمة ".

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وأضاف: " الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك، تولى مهمة تدريب الفريق في ظروف صعبة، ولا يُسأل عن التعادل، فهو لم يختر الصفقات التي أبرمها مجلس إدارة النادي، وتولى المهمة بعد أن فقد الفريق حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، وودع دوري أبطال إفريقيا مبكرًا ".

أوسوريو يكشف حقيقة رحيله عن تدريب الزمالك

وكشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة رحيله عن الزمالك لتدريب مونتيري المكسيكي.

وقال أوسوريو إنه تلقى بالفعل عرضا من مونتيري المكسيكي لكن ليس رسميا عن طريق وكلاء فقط.

وأضاف أنه رد على هذا العرض بأنه ملتزم بعقده مع نادي الزمالك وسعيد بالعمل داخل القلعة البيضاء.

وكانت العديد من التقارير العالمية أشارت أن فريق مونتيري المكسيكي يسعى للتعاقد مع أوسوريو لتدريب الفريق بداية الموسم المقبل.

وانتهت مباراة الداخلية والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، المباراة التي أقيمت على استاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وبدأ نادي الداخلية ضاغط منذ البداية، حتى عاد الزمالك من جديد وامتلك الكرة وبدا محاصرا الداخلية وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة تذكر وسدد زيزو كرة لكن اصطدمت في دفاع الداخلية، وعاد من جديد الاستحواذ لرجال علاء عبدالعال وكادوا أن يحرزوا هدفا في مرمى الزمالك لولا القائم.

وتصدى محمد صبحي لتسديدة خطيرة من وليد مصطفى مانع أول الأهداف للداخلية واستطاع سيف الدين الجزيري من إحراز الهدف الأول للزمالك في مرمى الداخلية في الدقيقة 21 من تمريرة عرضية من شيكابالا وسيطر الداخلية سيطرة تامة بعد الهدف لكن دفاع الزمالك يتصدى لكل كرة، وشهدت الربع ساعة الأولى سيطرة بالتناوب بين الفريقين ولكن ما زال التقدم زمالكاوي.

وألغى الفار هدفا لنادي الزمالك في الدقيقة 75 عن طريق سيف الجزيري وأهدر زيزو ركلة جزاء في الدقيقة 76 وتعادل نادي الداخلية من ركلة جزاء عن طريق سمير فكري في الدقيقة 84 وحصل نيمار لاعب الزمالك على بطاقة صفراء في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.