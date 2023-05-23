ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد الجولة الـ 37، صراع ليفربول ومان يونايتد على دوري الأبطال

ترتيب الدوري الانجليزي، أسدل الستار على مباريات الجولة الـ 37 لمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز بعد تعادل نيوكاسل يونايتد مع ليستر سيتي سلبيا في ختام الجولة.

وشهدت الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، وضمان نيوكاسل يونايتد التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد فيما لم يحسم المقعدين الإضافيين مع ساوثهامبتون للهبوط للدرجة الأولى.

وبذلك يكون مانشستر يونايتد هو صاحب اليد العليا في صراعه مع ليفربول على التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويتفوق مانشستر يونايتد على ليفربول بفارق 3 نقاط، ويحتاج "الشياطين الحمر" لنقطة وحيدة من مباراتين، بينما ينتظر "الريدز" خسارة المنافس في المباراتين.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 37

1 - مانشستر سيتي: 88 نقطة من 36 مباراة

2 - آرسنال:81 نقطة من 37 مباراة

3 - نيوكاسل يونايتد: 70 نقطة من 37 مباراة

4 - مانشستر يونايتد: 69 نقطة من 36 مباراة

5 - ليفربول: 66 نقطة من 37 مباراة

6 - برايتون: 61 نقطة من 36 مباراة

7 - أستون فيلا: 58 نقطة من 37 مباراة

8 - توتنهام هوتسبير: 57 نقطة من 37 مباراة

9 - برينتفورد: 56 نقطة من 37 مباراة

10 - فولهام : 52 نقطة من 37 مباراة

11 - كريستال بالاس: 44 نقطة من 37 مباراة

12 - تشيلسي: 43 نقطة من 36 مباراة

13 - وولفرهامبتون: 41 نقطة من 37 مباراة

14- وست هام يونايتد: 40 نقطة من 37 مباراة

15- بورنموث: 39 نقطة من 37 مباراة

16- نوتينغهام فورست: 37 نقطة من 37 مباراة

17 - إيفرتون: 33 نقطة من 37 مباراة

18- ليستر سيتي: 31 نقطة من 37 مباراة

19- ليدز يونايتد: 31 نقطة من 37 مباراة

20- ساوثهامبتون: 24 نقطة من 37 مباراة

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

فاز نادي مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نادي مانشستر سيتي حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارة أرسنال أمام نوتنجهام فورست.

سجل هدف مانشستر سيتي الوحيد اللاعب ألفاريز في الدقيقة 12 بعد تصويبة قوية بالقدم اليمنى.

جماهير مانشستر سيتي

واقتحمت جماهير مانشستر سيتي ملعب الاتحاد فور انتهاء مباراة السيتي وتشيلسي لتحتفل بلقب الدوري الإنجليزي، قبل أن يقوم لاعبي الفريقين بمغادرة الملعب مسرعين بسبب أعداد الجماهير.

نوتنجهام فورست يهدي مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي

وأهدى نوتنجهام فورست لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمانشستر سيتي، بفوزه على ضيفه أرسنال 1-0 السبت، ضمن الجولة 37.

وسجل تايوو أوونيي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19، ليتجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة، بفارق 4 نقاط وراء المتصدر السيتي الذي يملك مباراة مؤجلة أيضا.

وذهب لقب الدوري الإنجليزي إلى خزائن المان سيتي للمرة الثالثة على التوالي، وذلك قبل مباراته ضمن الجولة قبل الأخيرة أمام تشيلسي.

أما نوتنجهام فورست، فأفلت من الهبوط بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز 16 بفارق 4 نقاط عن إيفرتون صاحب المركز 17.