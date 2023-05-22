مندوب السودان يدعو مجلس الأمن لتوفير ضمانات لإيصال المساعدات

دعا مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث إدريس، يوم الاثنين، مجلس الأمن، إلى توفير الضمانات الأمنية لإيصال المساعدات إلى السودانيين.

وقال مندوب السوداني بالأمم المتحدة، خلال كلمته بمجلس الأمن الدولي، في الجلسة المخصصة للأزمة السودانية إن اتفاق جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع يركز على كل ما يتعلق بالاستجابة الإنسانية.

وأضاف أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل جميع المناطق بالسودان وأن "القوات المسلحة التزمت بكل بنود اتفاق جدة".

وأوضح مندوب السودان بالأمم المتحدة أن الجيش السوداني تصدى لمحاولة القضاء على الدولة السودانية.

وقال المسؤول السوداني إن قوات الدعم السريع نفذت هجمات ممنهجة على البعثات الدبلوماسية.

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الهدنة في السودان تدخل حيز التنفيذ

دخلت الهدنة بين القوات السودانية وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ مساء الاثنين.

وبدأت الهدنة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش بهدف السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

ويفترض أن تستمر الهدنة 7 أيام قابلة للتجديد، تنفيذا لاتفاق وقعه ممثلو الجيش السوداني والدعم السريع، يوم السبت، بمدينة جدة بوساطة سعودية أمريكية.

وأبلغ الطرفان الوسطاء السعوديين والأمريكيين التزامهما بعدم السعي وراء ميزة عسكرية خلال فترة الإخطار البالغة 48 ساعة بعد توقيع الاتفاقية وقبل بدء وقف إطلاق النار.

قصف مدفعي في الخرطوم



وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم تبادلا للقصف المدفعي وغارات جوية ففجر الاثنين، وذلك قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ.

توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة 7 أيام بالسودان

وذكرت الخارجية السعودية في منشور على حسابها الرسمي في "تويتر": "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تعلنان توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة 7 أيام، والترتيبات الإنسانية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة".

ومن أبرز بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين، تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، وإنشاء لجنة لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار والمساعدات.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبوزيد، اليوم الأحد، عن ترحيب مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة لمدة أسبوع.



محادثات جدة بين أطراف النزاع في السودان

وقال المتحدث باسم الخارجية في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر:" أعمال الإغاثة وتضميد جراح الأبدان والنفوس تحتاج إلى بيئة آمنة… ولو لأسبوع … نأمل أن يتم تمديد الهدنة بعد انقضائها، وصولًا لاتفاق شامل ومستدام لوقف لإطلاق النار".

ورحبت قوى الحرية والتغيير بالسودان، اليوم الأحد، باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين طرفي الصراع في السودان، بينما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى احترام الهدنة.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان: "ندعو في قوى الحرية والتغيير للالتزام الكامل بإعلان مبادئ جدة وباتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية ونأمل بأن يشكل هذا الاتفاق خطوة أخرى إلى الأمام في طريق الوقف الكلي لهذه الحرب اللعينة".



إسكات المدافع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية

ومن جانبه، قال بلينكن في تغريدة على "تويتر": "حان الوقت لإسكات المدافع والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وأضاف المسؤول الأمريكي: "أناشد كلا الجانبين التمسك بهذا الاتفاق، وأنظار العالم تراقب".

