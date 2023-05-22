أخبار الرياضة اليوم.. الحضري يهاجم اتحاد الكرة.. وطائرة الزمالك أبطال أفريقيا.. وثلاثي الأهلي في التشكيل المثالي للقارة السمراء

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

مصطفى شلبي، كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هناك حالة من الغضب والاستياء داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء بعد تصريحات أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي عن اللاعب مصطفى شلبي وكواليس انتقاله للزمالك.

وكان مصطفى شلبي انضم لنادي الزمالك مطلع الموسم الجاري قادما من نادي إنبي.

وقال المصدر إن إدارة الزمالك غاضبة من تصريحات أيمن الشريعي وأنها غير احترافية بالمرة ومن الممكن أن تؤثر على اللاعب خاصة بعد تألقه في الفترة الماضية.

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وتابع المصدر: الحديث عن رغبة مصطفى شلبي في الانتقال للأهلي بعد أن أصبح لاعبا في صفوف الزمالك هو أمر من الممكن أن يثير غضب الجمهور الأبيض وهو ما سيؤثر على اللاعب.

وقال المصدر:" مثل هذه التصريحات يجب ألا تصدر من ناد كبير مثل إنبي".

أعلن الاتحاد الأفريقي (كاف) عن التشكيل المثالي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وشهد التشكيل سيطرة عربية بعدما وصل إلى المباراة النهائية نادي الأهلي المصري وفريق الوداد المغربي.

وشهد التشكيل تواجد ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: محمد عبد المنعم وحسين الشحات وبيرسى تاو وذلك بعد أن ساهموا في فوز الفريق الأحمر على الترجى التونسي بهدف نظيف لقاء إياب الدور نصف النهائي.

أعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) عن تعيين الحكم البولندي سيمون مارشينياك لإدارة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان الإيطالي التي ستقام في تركيا.

وأدار سيمون مارشينياك المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا ومباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الحالي بين مان سيتي وريال مدريد وانتهت بفوز السيتيزن برباعية نظيفة.

هاجم عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق الاتحاد المصري لكرة القدم بعدما احتفل بمرور 100 عام على الانضمام إلى الفيفا، حيث نشر اتحاد الكرة غلافا يحتوي على صور لرموز هامة في تاريخ كرة القدم، خلت من وجود صورة الحضري.

وكتب الحضري عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، منشورًا هاجم فيه مجلس اتحاد الكرة واصفًا إياهم بأنهم “يكرمون أصحاب المناصب فقط”، متهمًا إياهم بأنهم يتجاهلون الرموز المصرية “التي تمتلك أرقاما يعترف بها الفيفا”، بحسب تعبيره.

وأضاف الحضري: "احتفال ليس له قيمة لعدم وجود بطولات في هذه الأعوام وبالتالي أصحاب البطولات فقط هم من يستحقون التكريم والجميع يشهد علي التاريخ".

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل: "نادي السكة الحديد أقدم نادي في مصر وعنده استاد هايل ولما جيت لقيت النادي مهمل وبدأنا على طول نحط أيدينا وشكلنا لجنة رياضية بتفهم وعملنا محلات راقية علشان نصرف على النادي، وبدأنا نطور في الفريق واحنا ماشيين بشكل كويس جدا، ونتمنى ربنا يوفقهم ويصعدوا للدوري الممتاز وهنقويه وهندعمه للعودة إلى الأضواء".

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "لو نادي السكة الحديد قابل الزمالك هشجع السكة ولو الأهلي قابل أي فرقة برة مصر هشجعه".

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأنابيب الكينى، بنتيجة 3/1 فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس، ليتوج باللقب بعد حصد لقب كأس مصر مؤخرًا.



ونجح فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، فى مواصلة التألق لتحقيق العلامة الكاملة بالمنافسة بعد التأهل للنهائى على حساب مولودية الجزائر بنتيجة 3/1 فى نصف النهائى.