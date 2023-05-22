سيدات طائرة الزمالك يحصد بطولة أفريقيا للأندية بعد الفوز 1/3 على الأنابيب الكيني

فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره الأنابيب الكينى، بنتيجة 3/1 فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية المقامة بتونس، ليتوج باللقب بعد حصد لقب كأس مصر مؤخرًا.



ونجح فريق الزمالك، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، فى مواصلة التألق لتحقيق العلامة الكاملة بالمنافسة بعد التأهل للنهائى على حساب مولودية الجزائر بنتيجة 3/1 فى نصف النهائى.



وفاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك على الكحول الإثيوبي بنتيجة 3/0 فى دور الـ16 ليتأهل إلى ربع النهائى، ليفوز بعدها على Cns النيجيرى بنتيجة 3/0 ويصعد لمواجهة مولودية الجزائر فى نصف النهائى وهى المواجهة التى حسمها بطل مصر بنتيجة 3/1 ويضرب موعدا مع بطل كينيا فى النهائى.



وسبق وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر مؤخرًا بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".



وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

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مشوار الزمالك في البطولة الأفريقية

واستطاع الزمالك أن يفوز على فريق كاميرون سبورتس بنتيجة 3-0 في الأشواط، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة أفريقيا للأندية، ليتأهل الزمالك للدور ربع النهائي.

ويتكون الجهاز الفني من: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

سيدات الزمالك في نهائي البطولة الأفريقية

وفاز الفريق الأول سيدات للكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره المولودية الجزائري بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد (3-1)، ضمن منافسات دور الـ 4 ببطولة أفريقيا للأندية المقامة في تونس.

بهذه النتيجة يصعد الفريق الأول سيدات للكرة الطائرة بنادي الزمالك لنهائي بطولة إفريقيا للأندية.

الزمالك ونافال النيجيري

وكان الفريق الأول سيدات للكرة الطائرة بنادي الزمالك، فاز على نظيره نافال النيجيري بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على صالة نابل بتونس، ضمن مباريات دور الـ 8 ببطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس.

يصعد فريق الزمالك للدور قبل النهائي ببطولة أفريقيا للأندية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/12

25/13

25/13

الزمالك وبطل أفريقيا

وكان الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بنادي الزمالك، فاز علي نظيره الكحول الإثيوبي بنتيجة 0/3 بالمباراة التي جمعتهما الخميس بصالة نابل بتونس، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة أفريقيا للأندية التي تستضيفها تونس من الفترة 12 إلى 23 من مايو الحالي.

نتيجة مباراة الزمالك والكحول الإثيوبي

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

16/25

6/25

9/25

يذكر أن فريق سيدات الزمالك فاز على كل من الجيش الرواندي والجمارك النيجيري وليتو تيم الكاميروني بنتيجة 0/3 بجولاته السابقة من البطولة.

ويطمح فريق الزمالك في حصد لقب البطولة الأفريقية لتحقيق الثنائية بعد التتويج ببطولة كأس مصر.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات طائرة الزمالك من: أحمد فتحي مديرًا فنيًا ومحمد أنور مدربًا مساعدا واكرامي هيكل مدربًا عامًا وسمية ناجح طبيبة، وشادي فهيم محللًا تقنيًا، وهبة حسنين مديرة إدارية.

ويشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء، أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

الزمالك والجيش الرواندي

وفاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الجيش الرواندي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة "نابل" بتونس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة إفريقيا للأندية التي تستضيفها تونس خلال الفترة 12 إلى 23 مايو الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/18

25/16

25/11.

بطولة إفريقيا للأندية

ويتواجد فريق "سيدات طائرة الزمالك" في المجموعة بجانب فرق؛ "ليتو بطل الكاميرون والجيش بطل رواندا والجمارك بطل نيجيريا".

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات حيث ضمت كل مجموعة 4 فرق، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الـ8.

ويطمح فريق "سيدات طائرة الزمالك" في حصد لقب البطولة الإفريقية لتحقيق الثنائية بعد حصد لقب بطولة كأس مصر.

ويتكون الجهاز الفني لفريق "سيدات طائرة الزمالك" من؛ أحمد فتحي مديرا فنيا، ومحمد أنور مدربا مساعدا وإكرامي هيكل مدربا وسمية إخصائيا للعلاج الطبيعي وشادي فهيم محللا وهبة حسنين مديرا إداريا.

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