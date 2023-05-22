كامل الوزير: هشجع الأهلي من المدرجات في مباراة الوداد.. ونادي السكة أهم عندي من الزمالك

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل: "نادي السكة الحديد أقدم نادي في مصر وعنده استاد هايل ولما جيت لقيت النادي مهمل وبدأنا على طول نحط أيدينا وشكلنا لجنة رياضية بتفهم وعملنا محلات راقية علشان نصرف على النادي، وبدأنا نطور في الفريق واحنا ماشيين بشكل كويس جدا، ونتمنى ربنا يوفقهم ويصعدوا للدوري الممتاز وهنقويه وهندعمه للعودة إلى الأضواء".

دعم وتشجيع نادي السكة الحديد

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "لو نادي السكة الحديد قابل الزمالك هشجع السكة ولو الأهلي قابل أي فرقة برة مصر هشجعه".

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تشجيع النادي الأهلي في مباراة الوداد

وأكد كامل الوزير: "هكون أول واحد في المدرجات بشجع النادي الأهلي في مباراة الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا".

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربي



دورى أبطال أفريقيا، وكشفت تقارير صحفية مغربية أن بعثة نادي الوداد حددت موعد السفر إلى القاهرة، استعدادًا لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع سبورت 360 le المغربي أن الوداد سوف يسافر إلى القاهرة يوم 31 مايو الجاري، على متن طائرة خاصة، وذلك من أجل تجنب إرهاق اللاعبين، والحصول على فترة كافية للاستعداد بشكل جيد لخوض المواجهة المرتقبة أمام الأهلى.

وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت الموافق 4 يونيو المقبل على ملعب القاهرة الدولي.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والوداد



وتذاع مباراة الأهلى والوداد المغربي على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي على قناة أون تايم سبورت الأرضية.

الجدير بالذكر أن لقاء الإياب سوف يقام يوم 11 يونيو المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.



مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي



وخاض الأهلي 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2 - الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي

10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلى 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الأهلى 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي