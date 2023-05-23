الثلاثاء 23 مايو 2023
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أخبار مصر

اليوم.  طلاب الإعدادية بالجيزة يؤدون امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية

طلاب الجيزة يؤدون
طلاب الجيزة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فيتو

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اليوم  الثلاثاء 23 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، باللجان المقرر أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول بمدارس المحافظة.


امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 
 

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول"، لطلاب الشهادة الإعدادية  في محافظة الجيزة، ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس الموافق 25 مايو 2023، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

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اجتماع مدير الإدارة التعليمية بالجيزة مع مديري عموم الجيزة
 


وعقد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، في وقت سابق اجتماعا مع مديرين عموم الجيزة والموجهين المقيمين باللجان، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد مدير المديرية خلال الاجتماع، انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول"، لطلاب الشهادة الإعدادية   غدا السبت الموافق 20 مايو، وتستمر حتى الخميس الموافق 25 مايو 2023.

 

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 
 


وأوضح أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة يبلغ (194897) طالبًا وطالبة، مقسما على (685) لجنة، كما يبلغ إجمالى طلاب الدمج (2482) طالبًا وطالبة.
 

وأصدر مدير المديرية تعليماته ببذل أقصى جهد في امتحانات الشهادة الإعدادية والتنبيه على ضرورة المتابعات الميدانية وتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومواجهة أى مشكلات ووضع حلول فورية لها وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأية معوقات لتداركها سريعًا كانت من أبرز النقاط الهامة فى الاجتماع، مشددا على التعليمات الآتية:

-التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة والأجوبة وسرعة تسليم أوراق الإجابة فور انتهاء الامتحان إلى لجان النظام والمراقبة.

- التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره لتسهيل مهمتهم.

- عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه

وأكد مدير المديرية تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، إلى جانب التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

وشدد مدير المديرية على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانيًا باللجان يوميًا لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، مشددا على تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان.

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