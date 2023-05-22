الثلاثاء 23 مايو 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين نيوكاسل وليستر سيتي في الشوط الأول

نيوكاسل يونايتد،
نيوكاسل يونايتد، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة نيوكاسل يونايتد مع ضيفه ليستر سيتي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن لقاءات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

تشكيل نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضم:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبيير – فابيان شار – بوتمان – بران.

خط الوسط: لونجستاف – برونو جيماريش – جويلاينتون.

الهجوم: ألميرون – ويلسون – ألكسندر إيزاك. 

تشكيل ليستر سيتي ضم: 

حراسة المرمى: إيفرسن.

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الدفاع: كاستاني – فايس – إيفانز – توماس.

الوسط – نديدي – سوتار – سوماري – تيليمانس.

الهجوم: فاردي – إيهياناتشو.

ترتيب نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي 

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 69 نقطة.

بينما يأتي الثعالب ليستر سيتي في المركز قبل الأخير برصيد 30 نقطة. 

نيوكاسل يونايتد 

 

نيوكاسل يسعى لضم جواو فيليكس

كشف فابريزيو رومانو الخبير بسوق انتقالات اللاعبين عن تقديم نادي نيوكاسل الإنجليزي عرضا للاعب البرتغالي جواو فيلكس لاعب تشيلسي علي سبيل الإعارة من نادي أتليتكو مدريد الإسباني.

وواصل رومانو أن إدارة النادي رصدت 100 مليون يورو لضم اللاعب، وهو عرض مربح للفريق الإسباني الذي قد يوافق على العرض نظرا لاهتمام أتليتكو بضم لاعبين آخرين في الصيف المقبل.

مباراة ليفربول وساوثهامتون 

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي خلال الأيام المقبلة لمواجهة نظيره فريق ساوثهامبتون على ملعب سانت ماري “معقل الأخير”، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تقام مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون يوم الأحد المقبل 28 مايو الجاري، على ملعب سانت ماري، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون ستنقل على الهواء مباشرة عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لنقل مباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة بريميوم 1. 

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الدوري الانجليزي نيوكاسل يونايتد ليستر سيتي نيوكاسل البريميرليج

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