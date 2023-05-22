الدوري المصري، الزمالك يبحث عن الهدف الثاني في مرمى الداخلية بعد مرور 60 دقيقة

الدوري المصري، مرت 60 دقيقة وما زال نادي الزمالك متقدما بهدف مقابل لا شيء على نادي الداخلية المباراة التي تقام على استاد السويس الجديد في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحداث 60 دقيقة من مباراة الزمالك والداخلية

بدأ نادي الداخلية ضاغط منذ البداية، حتى عاد الزمالك من جديد وامتلك الكرة وبدا محاصرا الداخلية وانحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة تذكر وسدد زيزو كرة لكن اصطدمت في دفاع الداخلية، وعاد من جديد الاستحواذ لرجال علاء عبدالعال وكادوا أن يحرزوا هدف في مرمي الزمالك لولا القائم.

وتصدى محمد صبحي لتسديدة خطيرة من وليد مصطفى مانع أول الأهداف للداخلية واستطاع سيف الدين الجزيري من إحراز الهدف الأول للزمالك في مرمي الداخلية في الدقيقة 21 من تمريرة عرضية من شيكابالا وسيطر الداخلية سيطرة تامة بعد الهدف لكن دفاع الزمالك يتصدى لكل كرة، وشهدت الربع ساعة الأولي سيطرة بالتناوب بين الفريقين ولكن ما زال التقدم زمالكاوي.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبد الرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحيي جمعة ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد حسام بيسو" وعمرو السيسي وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسامسون أكينولا.



ترتيب الزمالك والداخلية في الدوري

يحتل فريق الزمالك المركز الرابع بـ جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الـ16 برصيد 27 نقطة.



غيابات الزمالك أمام الداخلية



محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، محمود شبانة، محمد عبد الشافي، سيف جعفر، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - عمر جابر: لمختلف الإصابات والتأهيل.

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بينما غياب يوسف أسامة لاستبعاده لنهاية الموسم وأحمد بلحاج للإيقاف لتراكم الإنذارات.

قائمة الزمالك أمام الداخلية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة الداخلية المقرر لها اليوم الاثنين باستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محي جمعة - محمد طارق - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عبد الله محمد - سيد عبد الله "نيمار" - عمرو السيسي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا.



مباراة الزمالك والداخلية في الدور الأول



آخر مواجهة جمعت بين نادي الزمالك مع نظيره الداخلية كانت في الدور الأول من بطولة الدوري المصري للموسم الجاري، وانتهت بنتيجة المباراة بالتعادل 1 / 1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل سمير فكري الهدف الأول لنادي الداخلية في مرمى الزمالك بعد تسديدة بقدمه اليسرى سكنت شباك محمد عواد في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 95 سجل محمد عبد الغني هدف التعادل للزمالك أمام الداخلية لتنتهي المباراة بنتيجة 1 / 1.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي 53 نقطة

2- بيراميدز 52 نقطة

3- فيوتشر 51 نقطة

4- الزمالك 43 نقطة

5-المقاولون 40 نقطة

6- الاتحاد السكندري 40 نقطة

7- فاركو 37 نقطة

8- المصري البورسعيدي 37 نقطة

9- إنبي 36 نقطة

10- سموحة 35 نقطة

11- الإسماعيلي 32 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

13- أسوان 31 نقطة

14- غزل المحلة 31 نقطة

15- البنك الأهلي 28 نقطة

16- الداخلية 27 نقطة

17- طلائع الجيش 25 نقطة

18- حرس الحدود 16 نقطة.