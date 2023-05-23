كيفية تفادي دفع غرامات مالية في المطار

هناك بعض الأمور التي تجعل الراكب يدفع غرامات مالية في المطار أثناء سفره، كوزن زائد في الحقائب أو التخلف عن موعد إقلاع الطائرة، أو حمل أشياء تتطلب رسومًا جمركية.

الوزن المحدد بتذكرة السفر

وأوضح مصدر بشركة طيران، أنه ينبغي على المسافر الالتزام بالوزن المحدد بتذكرة السفر، حيث إن أي وزن زيادة عن الوزن المسموح يكلف الراكب غرامات مالية، مشيرًا إلى أن بعض شركات الطيران تسمح بحمل ما بين 5 إلى 10 كيلو دون دفع أي غرامات، وينطبق ذلك الأمر على الشركات العملاقة.

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هناك غرامة أخرى يتعرض لها المسافر بسبب التأخر عن رحلته والتخلف عنها، وبالتالي يتوجه الراكب إلى مكتب الشركة بالمطار لدفع غرامة التخلف والسفر على متن طائرة أخرى، ولتجنب ذلك تنصح شركات الطيران المسافرين بضرورة التواجد في المطار قبل وقت كافي لإنهاء إجراءات السفر وخاصة في الرحلات الدولية بـ 3 ساعات كحد أقصى.

أشياء تتطلب رسوما جمركية

الغرامة الأخرى تتمثل في حمل أشياء تتطلب رسوما جمركية، ولا يعرف الراكب شيئا عنها، ويفاجأ بضرورة دفع الرسوم الجمركية للعبور بتلك الأشياء، وينصح رجال الجمارك بضرورة مراجعة الراكب للأشياء التي يحملها داخل، وما إذا كانت تتطلب رسوم جمركية، كالأجهزة الكهربائية والملابس والعطور من ماركات عالمية أو حمل كميات كبيرة من الأدوية أو الهواتف المحمولة.

وفي سياق آخر قال المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، إن الشركة قامت خلال شهر مايو الجاري بتنفيذ العديد من أعمال صيانة وعمرة الطائرات لعدد ٨ طائرات تابعة لشركات طيران عربية وعدد ٦ طائرات لشركات طيران افريقية في خطوة جديدة نحو زيادة عدد عملائها وتوسيع نطاق التعاون الفني مع شركات الطيران بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح «الخفيف» أن هناجر الشركة استقبلت 4 طائرات تابعة لشركة FlyNas السعودية من طراز أيرباص A320 لتنفيذ كشوفات إعادة تسليم الطائرات إلى الجهات المؤجرة، كما أجرت الأطقم الفنية للشركة كشف صيانة ثقيلة لطائرة شركة Fly Baghdad العراقية من طراز بوينج B737-900 والتي تم إعادة دهانها أيضًا بشعار الشركة العراقية.

مصر للطيران للصيانة

وأضاف ان الشركة تقوم حاليًّا بتنفيذ تعمير محركين تابعين للخطوط الجوية العراقية بمجمع ورش إصلاح وتعمير المحركات بالقاهرة من طراز CFM56-7B المستخدم علي طائرات طراز بوينج B737-800 وتم تنفيذ إصلاح عدد محركين من طراز رولز رويس RR Trent 700 لشركة الطيران الأردنية Jordan Aviation المثبتين علي طائرتهم من طراز A330 بالإضافة إلى تنفيذ كشف صيانة دورية ثقيلة بهناجر شركة مصر للطيران للصيانة بالقاهرة، فيما تم دهان طائرة Sky One الإمارتية من طراز بوينج B737-700 وإجراء كشف صيانة ثقيلة لطائرة أخرى من طراز ايرباص A300-600 ودهانها بشعار الشركة.