أعراض أمراض القلب عند الأطفال الرضع وأنواعها

أعراض أمراض القلب عند الأطفال، أمراض القلب من الأمراض المنتشرة على مستوى العالم وأنواعها عديدة، وهناك أمراض قلب نتيجة عيوب خلقية وأخرى تأتى بالسلوكيات الخاطئة.

وأعراض أمراض القلب عند الأطفال، عديدة ولكن أحيانا لا تميزها الأمهات مايؤخر حالة الطفل ويهدد صحته، لذا يجب على الأمها التنبه لأى عرض يظهر على الطفل وسرعة استشارة الطبيب.

أمراض القلب عند الأطفال

وتقول الدكتورة شيرين عبد السلام استشارى قلب الأطفال والأوعية الدموية، إن أشهر أمراض القلب التى يولد بها الطفل الرضيع هى ثقوب القلب بأنواعها، وللأسف ليست كل مشاكل القلب تظهر لها أعراض، فمثلا الطفل الرضيع قد يكون لديه ضيق فى التنفس أو لونة ليس طبيعىا يميل إلى اللون الأزرق فيحتاج إلى حضانة.

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أعراض أمراض القلب

وأضافت شيرين، كما يوجد نوع آخر من الثقوب بين الأذينين ولا يشعر المريض بأى أعراض وكأنه شخص يمارس حياته بشكل طبيعى، ويوجد مرضى وصلت أعمارهم إلى أكثر من 40 سنة يمارس حياته بشكل عادى ولم يتم تشخيص اكتشاف المرض لعدم وجود أعراض ويكتشف ذلك بالصدفة عند ارتفاع الضغط.

أعراض أمراض القلب عند الأطفال

وتابعت، أما أثناء الرضاعة يجب على الأم أن تأخذ فى اعتبارها بعض التفاصيل مثل الطفل ينهج وكأنه يبذل مجهودا ولا يستطيع استكمال رضعته بالشكل الطبيعى، وازدياد نسبة العرق، وعدم النمو بشكل طبيعى واستقرار النمو عند وزن معين، ما يستدعى المتابعة مع أطباء قلب أطفال.

وأوضحت الدكتورة شيرين، أنه فى حالة الإكتشاف المبكر لأمراض القلب سوف تساعد فى وضع خطة للتشخيص الأمثل والعلاج لأن هناك أنواع من الثقوب يجب اكتشافها مبكرا لعلاجها حتى يستطيع الطفل بعد ذلك أن يتعافى ويستكمل حياته.

وقالت الدكتورة شيرين عبد السلام، إن ثقوب القلب كلمة كبيرة وتحمل بينها أكثر من نوع مثل ثقب الأذينين والثقوب التى بين البطينين وهى أخطر وتحتاج إلى متابعات أكثر، وهناك أيضا وصلة شريانية ما بين الشريان الاورطى والشريان الرئوى وهى أحيانا تكون سببا فى ارتفاع ضغط الشريان الرئوى.

أعراض أمراض القلب عند الأطفال، فيتو

أنواع ثقوب القلب

وأضافت، أن أبسطها هو ثقب القلب ما بين الأذينين وننتظر حتى يصل سن الطفل الى ثلاث سنوات ووزنة يكون أكثر من 12 كيلو جرام وهذه النوعية يتم قفلها بالقسطرة، وتحتاج إلى تدخل جهاز معملى تداخلى فى مدة نصف ساعة والطفل يخرج خلال يوم من المستشفى دون أى آثار بجسمة.

وتابعت، أما الثقوب التى ما بين البطينين تفرق من حيث حجم الثقب نفسة فإذا كان صغيرا يتم المتابعه إذا لم يكن به ارتفاع ضغط بالشريان الرئوى ولا تضخم فى عضلة القلب ولا أعراض لأمراض الالتهاب الرئوى، أو يتم حجزة بالمستشفى على فترات وإذا لم يتم اكتشافها من خلال الاشعة التليفزيونية يتم تبليغ الأهل بالمتابعة مع بعض العلاج الدوائى.

علاج ثقوب القلب عند الأطفال

وأوضحت استشارى أمراض قلب الأطفال، أن هناك أنواعا من الثقوب قد تلتئم مع الوقت وأخرى تحتاج التدخل الجراحي مع الطفل وهى التى ما بين البطيينين ونقوم بإجراء عملية جراحية وهو فى سن ال 6 شهور.

وأشارت إلى، أن القسطرة العلاجية فى آخر 8 سنوات تطورت، والثقوب بدأت تغلق بالقسطرة فى مدة اقصاها نصف ساعة ويخرج المريض فى يوم من المستشفى ويمارس حياته بشكل طبيعى.

أسباب أمراض القلب عند الأطفال

وقال شيرين، ومشاكل القلب جزء كبير منه بالوراثة وأحيانا يكون أسرة لديها أكثر من طفل يعانى من الثقوب خاصة إذا كان فيه زواج من الاقارب، وارتفاع ضغط الشريان الرئوى ينقسم إلى جزئين واحد لا يحتاج إلى أدوية تخفض الضغط وآخر يظهر الثقب فيتم معالجته.