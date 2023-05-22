أخبار مصر اليوم، التعليم تكشف موعد فتح باب التقديم لرياض أطفال وأولى ثانوي.. والزراعة: استيراد 170 ألف رأس ماشية

نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار البارزة في الشأن المحلي خلال الساعات الأخيرة الماضية نستعرضها معكم في السطور التالية:

تعاون جديد بين مصر وإيطاليا في مجال الأمن الغذائي

عقد وزير التموين والتجارة الداخلية علي مصيلحي والسفير بسام راضي بروما مباحثات ثنائية مع الجانب الإيطالى في مجال الأمن الغذائي.

وصرح السفير بسام راضي بأن الدكتور علي مصليحى قدم لوزير الزراعة الإيطالى شرحًا متكاملًا عن جهود مصر خلال السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دعم قطاع الأمن الغذائى وما قامت به الدولة من مشروعات قومية عملاقة لتوفير السلع الغذائية، وكذلك الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار مع الجانب الإيطالي فى هذا القطاع الحيوي.

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وأضاف بسام راضي أن وزير الزراعة الإيطالى أكد استعداد إيطاليا الكامل للتعاون مع مصر فى مشروعات الأمن الغذائى، فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة فى هذا المجال.

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لدينا خطة لتوفير اللحوم الحمراء على مدار العام، وخاصة مع حلول عيد الأضحى لعدم ارتفاع الأسعار في الأسواق.

إنتاج مصر من اللحوم الحمراء

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": إلى أن إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يكفي الاحتياجات بنسبة 60% ويتم استيراد الـ40% المتبقية من الخارج.



استيراد رأس الماشية

وأشار: إلى أنه تم استيراد 170 ألف رأس ماشية من دول أوروبية والبرازيل وكولومبيا وجنوب أفريقيا وطرحها في الأسواق مع حلول عيد الأضحى.



استيراد 20 ألف رأس من الخراف

وأكد: أنه تم التعاقد على استيراد 20 ألف رأس من الخراف من تنزانيا سيتم طرحها في الأسواق لاستخدامها كأضاحي.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجي من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة بضم دول جديدة.

وأشار إلى اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية ‏.

وأضاف القصير أنه في ضوء توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية إحتياجات عيد الأضحى المبارك تمت عن الموافقة على استيراد 170 ألف رأس منهم 45 ألف رأس عجول ذبيح فوري، و20 ألف رأس غنم، و105 ألف رأس عجول تسمين وذلك من مناشئ متعددة.

التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي، تعرف على الشروط والموعد

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي ورياض أطفال للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

أولًا: بالنسبة لأولياء الأمور:

1- إجراءات التقدم للصف الأول الابتدائي:

ـ يسجل أولياء الأمور الراغبون في التقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية إليكترونيا بداية من 2023/6/1 حتى 2023/6/30 من خلال التطبيق الإلكتروني على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- فور تقدم ولي أمر الطفل على الصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات.

- التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

- يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.