أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض جديد بأسعار الدواجن.. و46.5% زيادة في قيمة التبادل التجاري بين مصر وعمان

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

أسعار الذهب تحديث لحظي، ننشر أسعار الذهب، اليوم الإثنين، ومع ختام تعاملات الأسبوع داخل الأسواق.

وتراجع جرام الذهب في ختام التعاملات نحو 60 جنيها في الجرام الواحد.

سعر الذهب تحديث لحظى، ويعتمد سعر الذهب على العديد من العوامل من بينها آليات العرض والطلب وسعر الدولار وأسعار الذهب في البورصة العالمية والتي تنعكس بصورة مباشرة على السوق المحلي وعلى سعر الجرام في الصاغة.

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أسعار الذهب اليوم الإثنين

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فى السوق المحلي 2788 جنيها.



سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع والانخفاض 2440 جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2091 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1626 جنيها.



سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 19520 جنيه.

وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونظيره بسلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي، اتفاق منع الازدواج الضريبي أو التهرب الضريبي بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في السياسات والتطورات المالية لتحقيق المستهدفات والحد من تداعيات الصدمات الخارجية على الفئات والأنشطة الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية المتعاقبة، على نحو يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الضريبي من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية المتاحة، وتنمية الاستثمارات المشتركة.



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في منتدى الأعمال المصري العماني، أننا نتطلع إلى دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى المستوى الذي يتناسب مع تطلعات الشعبين؛ لتعظيم المصالح المشتركة، ومضاعفة الاستثمارات العمانية في مصر، والاستفادة من الفرص الأكثر تحفيزًا لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي؛ اتساقًا مع ارتفاع حجم التبادل التجارى بنسبة ٨٠,٨٪ خلال عام ٢٠٢٢، مقارنة بعام ٢٠٢١، الأمر الذي يؤكد عمليًا أن بإمكاننا تحقيق الكثير في مجالات التعاون المشترك، خاصة مع تقارب الرؤى نحو المستقبل، من خلال «مصر ٢٠٣٠» و«عمان ٢٠٤٠»، وكلتاهما تركز على أهمية التنمية البشرية، وبناء مجتمع جديد متطور يستخدم أحدث التقنيات في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات المتطورة والأمن الغذائي، والنقل والعمران وغيرها، ومن ثم فإن فرص التعاون والتكامل بيننا عديدة وواسعة.



تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة،، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 16764 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 3031 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 3009 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4544 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

أخبار البورصة اليوم، ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الأحد أول تداولات الأسبوع، وسجل راس المال السوقى نحو 1.094 تريليون جنيه، لتربح نحو 2.3 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% عند مستوى 16860 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.69% عند مستوى 3056 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.17% عند مستوى 2996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.07% عند مستوى 4545 نقطة.

يسعى العديد من المواطنين ممن لا يمتلكون مصدر إثبات دخل ثابت لفتح حسابات بنكية لاسيما في ظل عمليات التحول الرقمي والشمول المالي التي تنتهجها الدولة.

ودعما من البنك المركزي والبنوك لذلك الشمول وإدماج هذه الشرائح التي لا تملك مصدر إثبات دخل بدأت الكثير من البنوك في تسهيل إجراءات فتح الحساب دون الحاجة إلى إثبات الدخل الثابت

وأصبحت بنوك عديدة علي رأسها الأهلي ومصر والتجاري الدولي في مقدمة المنضمين إلى ذلك الطريق نحو زيادة أعداد العملاء المنضمين لمنظمة العمل البنكي وتحقيق الشمول المالي خاصة بين أصحاب الحرف وربات البيوت وممن هم ليس لهم دخل ثابت.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنوك حول إمكانية فتح أكثر من حساب توفير بعوائد مختلفة في البنك

سجلت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 22-5- 2023، انخفاضًا جديدًا اليوم مقارنة بسعرها أمس، متأثرة بالانخفاض المستمر في أسعار الأعلاف، مع زيادة المعروض من الأعلاف، بعد توالي الإفراجات الجمركية عن كميات الأعلاف.

وسجلت أسعار الفراخ انخفاضًا طفيفًا في المزرعة «جملة» بنحو جنيه، للفراخ البيضاء، فيما استقرت أسعار الدواجن الحمراء، وانخفضت أسعار الدواجن البلدي بنحو 10 جنيهات.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كلًا من الأعلاف والدواجن في المزرعة وفي المحلات.

وتراجعت أسعار الأعلاف بشكل ملحوظ إذ بلغ متوسط سعر شيكارة نحو 699 جنيهًا، وتراوحت شيكارة الذرة الصفراء من سعر200 جنيه إلى 950 جنيها، مقابل استقرار أسعار أعلاف البادي 23% لتتراوح من 21690 جنيها إلى 22 ألف جنيه، أعلاف الناهي 19% بسعر 21440 جنيها إلى 22350 جنيها للطن، أعلاف النامي من 21% بسعر 21575 جنيها إلى 22450 جنيها.

العلاقات المصرية العمانية نموذجا للعلاقات المصرية العربية، فالعلاقات بين البلدين لم تشهد أي نوع من الاهتزاز على مدار أكثر من 50 عاما، وعلى الجانب الاقتصادي هناك زيادة في قيمة التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي بنحو46.5%، هذا ما قاله الدكتور محمد الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية.

ورحب «الفيومي» بزيارة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد إلى مصر، الرسمية لمصر التي تستغرق يومين بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية العمانية تمثل نموذجا للعلاقات المصرية العربية، إذ أن العلاقات بين البلدين لم تشهد أي نوع من الاهتزاز على مدار أكثر من 50 عاما.

وأوضح أن هناك توافقا في الرؤى بين مصر وسلطنة عمان، موضحا أنّ الزيارة تمثّل صفحة جديدة لعلاقات ستكون متينة للغاية بين الدولتين، بجانب فتح آفاق كثيرة نحو العمل العربي المشترك، مشيرًأ إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين ارتفعت بنسبة 64.5% خلال عام 2022، حيث تشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان شهد ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 1.71 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021.

وأشار صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى عمان ارتفعت العام الماضي لتصل إلى 202 مليون دولار، مقابل 163 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع 24%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من عمان 869 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 488 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع 78%.