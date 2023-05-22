الثلاثاء 23 مايو 2023
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اقتصاد

أسعار الذهب تحديث لحظي، 60 جنيها تراجعا في جرام المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم،فيتو
أسعار الذهب اليوم،فيتو

أسعار الذهب تحديث لحظي، ننشر أسعار الذهب، اليوم الإثنين، ومع ختام تعاملات الأسبوع داخل الأسواق.

 

وتراجع جرام الذهب في ختام التعاملات نحو 60 جنيها في الجرام الواحد.

 

سعر الذهب تحديث لحظى، ويعتمد سعر الذهب على العديد من العوامل من بينها آليات العرض والطلب وسعر الدولار وأسعار الذهب في البورصة العالمية والتي تنعكس بصورة مباشرة على السوق المحلي وعلى سعر الجرام في الصاغة.

 

أسعار الذهب اليوم الإثنين 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام  الذهب عيار 24 فى السوق المحلي 2788 جنيها.

 

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سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع والانخفاض 2440 جنيها.


سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2091 جنيهًا.


سعر جرام الذهب عيار 14 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1626 جنيها.


سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 19520 جنيه. 

 

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم تعديل قوانين الذهب لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.

 

مزايدات التنقيب عن الذهب

وأوضح خلال تصريحات له: بعد طرح المزايدات للتنقيب عن الذهب حصلنا على عروض من شركة عالمية للعمل في البحث والاكتشافات.


الاستثمار في مجال الذهب

وأضاف: "رغبة عدد شركات كبرى في مجال البحث والتعدين عن الاستثمار في مصر يعكس الإمكانيات والموارد التعدينية اللازمة المتوفرة".


اكتشافات الذهب

ولفت: "منطقة شلاتين واحتفلنا باستخراج أو سبيكة ذهب من شلاتين والتي خرجت من خلال شركتنا الوطنية والفترة المقبلة ستحمل اكتشاف كميات كبيرة من الذهب".

 

أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن  قرار إعفاء واردات الذهب الواردة مع المصريين القادمين من الخارج حقق أهدافه المرجوة خلال 11 يوما هي عمر القرار الذي اتخذ في يوم 10 مايو الجاري ضمن اجتماع مجلس الوزراء.

 

إعفاء واردات الذهب من الجمارك ماعدا القيمة المضافة

وأوضح نائب رئيس الشعبة العامة للذهب في تصريح لـ «فيتو» أنه  كانت هناك فجوة تسعيرية بين سعر الذهب محليًا وبين الأسعار العالمية، وهو ما دعا الشعبة العامة للذهب والمصوغات  إلى التقدم بمقترح يهدف إلى تقليص تلك الفجوة، من خلال إعفاء واردات الذهب الواردة مع المصريين القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية، ووافقت الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء على هذا المقترح، بالإعفاء من الرسوم الجمركية ما عدا ضريبة القيمة المضافة على المصنعية، بهدف تخفيف ضغط الطلب الكبير علي شراء الذهب في ظل قلة المعروض منه، وأيضًا محاولة لعودة ربط سعر الذهب محليًا بالسوق العالمي. 

 

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