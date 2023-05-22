السيطرة على حريق داخل حظيرة مواشٍ فى التل الكبير بالإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق اندلع بإحدى حظائر المواشي الواقعة في قرية الجزيرة الخضراء، التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.

اندلاع حريق بإحدى الحظائر

وكان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد باندلاع حريق بإحدى حظائر المواشي، الواقعة في قرية الجزيرة الخضراء في مدينة التل الكبير.

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انتقال الأمن وقوات الحماية المدنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية قوات الحماية المدنية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

كما دفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق الإسعاف بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى فى حال وجودهم.

اخماد الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق واخماده وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح، كما تجرى قوات الحماية المدنية الأن عمليات التبريد.

وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق على حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية في منطقة العمارات السكنية في شارع المعاهدة بمركز ومدينة القنطرة غرب.

اخطار باندلاع حريق

وكان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، قد تلقي اخطارا يفيد باندلاع حريق بإحدى الشقق السكنية بعمائر شارع المعاهدة في مركز ومدينة القنطرة غرب.

جانب من إخماد الحريق، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

التعامل مع الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية

بالإضافة إلى توجه سيارتي إطفاء للعمل على اخماد الحريق وإجراء عملية التبريد اثر الحريق وتعمل قوات الحماية المدنية حاليا على إعداد تقرير حول الواقعة لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

ولم يسفر الحريق عن ضحايا سوى خسائر مادية طفيفة بالمنزل الذى شهد اندلاع الحريق فيه.

رصد بلاغ باندلاع نيران في سيارة

وكان المكتب الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ، قد رصد بلاغا يفيد باندلاع حريق بسيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام "ط ل م ٩٧٥٩ ".

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ حيث تم احتواء الموقف والسيطرة على الحريق وإخماده والقيام بعملية التبريد، كما تواصل الأجهزة الأمنية فحصها للسيارة معرفة سبب اشتعالها.

ومن جهة أخرى دفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن كساب مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إسعاف تحسبا لوجود مصابين.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها ل"فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على انقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

موضحا إنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.





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