رئيس جامعة قناة السويس يشهد تدشين مسرح الإسماعيلية الجديدة الأهلية (صور)

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على أن التجهيزات داخل جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تتم بصورة سريعة، وبأحدث التقنيات مع إتاحة كافة إمكانيات الجامعة الأم وبنيتها التحية لطلاب الأهلية، مشيرًا إلى جاهزية الفصول التعليمية ومعمل المهارات بالجامعة الأم، وDigital interactive human 3D anatomy software تلك التجهيزات التى تتم داخل الجامعة الأم ستعود بالنفع على طلاب الأهلية.

تدشين مسرح الجامعة

جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتور ناصر مندور باللقاء المفتوح الذى عُقد اليوم بمسرح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لطلاب كلية طب الأهلية، بإشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد وكيل كلية الصيدلة وأمين مجلس إدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة.

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جانب من فعاليات التدشين، فيتو

جانب من فعاليات التدشين، فيتو

الحفاظ على ريادة الجامعة

أشار الدكتور ناصر مندور إلى تميز كلية الطب جامعة قناة السويس فهي الكلية الأولى التي حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية للجودة والاعتماد على مستوى جمهورية مصر العربية، واستطاعت الحفاظ على ريادتها من خلال حصولها على الاعتماد لثلاث مرات على التوالي، لافتًا إلى أن لائحتها الدراسية التكاملية للكلية هى التى تُطبق الآن على مستوى مصر، مُشيدًا بدور القيادة السياسية الواعية في تبني ملف الجامعات الأهلية ومتابعة خطوات تنفيذها، وبخاصة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لموقعها اللوجستي الهام.

جانب من فعاليات التدشين، فيتو

جانب من فعاليات التدشين، فيتو

تطوير المستشفيات الجامعية

أفاد "مندور" أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من عملية التطوير ورفع الكفاءة داخل المستشفى الجامعي، والتي ستؤدي إلى دعم الجانب التدريبي لدى الطلاب، كما تطرق الدكتور ناصر مندور بالحديث عن تجهيزات مستشفى طب الأطفال وعيادات طب الأسرة والفائدة التى ستعود على مواطني إقليم القناة وسيناء، بعد افتتاح تلك المنشآت الطبية الهامة خاصة فى ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

جانب من فعاليات التدشين، فيتو

جانب من فعاليات التدشين، فيتو

كما وجه الدكتور ناصر مندور بأهمية نزول الطلاب إلى الوحدات الصحية من العام الدراسي الأول لهم بكلية الطب ؛ بما يؤدي إلى الاحتكاك المباشر مع المجتمع وتعلُم التدريب الإكلينيكي المبكر، والذي يعد أحد مميزات لائحة كلية الطب.

كما طلبت الدكتور رانيا مصطفى منسق برنامج الطب والجراحة من الطلاب عرض المشكلات والمُعوقات التي تواجههم على رئيس الجامعة ونائبه للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جانب من فعاليات التدشين، فيتو

جانب من فعاليات التدشين، فيتو

وقد وافق الدكتور ناصر مندور على بعض التعديلات التى طالب بها طلاب طب الأهلية على الجداول الامتحانية.

ووجه أحد الطلاب سؤال إلى الدكتور عادل حسن عن كيفية تعيين طلاب طب الأهلية بعد التخرج، هل هناك شئ مختلف فيما يخص الجامعات الأهلية أو سيتم معاملتهم مثل أى طالب بكلية طب أخرى.

جانب من فعاليات التدشين، فيتو

جانب من فعاليات التدشين، فيتو

جانب من فعاليات التدشين، فيتو

وردا على هذا السؤال أكد الدكتور ناصر مندور أن طالب طب الأهلية مثله مثل أى طالب بكلية الطب جامعة قناة السويس، مشيرًا إلى أن الفرق فى القبول بالكلية من حيث المجموع فى الثانوية العامة فارق بسيط بما يكفل أن يكون خريج طب الأهلية على مستوى عال من الكفاءة والوعي، داعيًا الطلاب إلى استثمار فترة الدراسة بالكلية فى التحصيل العلمي الجيد وممارسة الأنشطة.

وعن سؤال حول توفير سكن لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية-

أعلن الدكتور ناصر مندور أنه حاليًا يتم التعاقد على تخصيص 8 عمارات أمام الجامعة مباشرةً بواقع 4 عمارات للطلاب و4 للطالبات، إلى جانب سكن لأعضاء هيئة التدريس، وطالب رئيس الجامعة الدكتور رانيا مصطفى بعمل استقصاء للتعرف على آراء الطلاب حول توفير سكن جامعي لرصد أعداد الطلاب التي ترغب فى توافر سكن جامعي.

وعن مطالب الطلاب بتوفير كافيتريات وفوتكورت - نوه "مندور" أنه مع بداية العام الدراسي ستكون جاهزة وعلى أكمل صورة، وعن جودة شبكات الإنترنت والمحمول- أفاد سيادته أنه تم التعاقد مع الشركات وستنتهي التجهيزات أيضا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وحول التحويلات بين الجامعات الأهلية - أشار الدكتور عادل حسن إلى أن التحويلات تتم من خلال المجلس الأعلى للجامعات وليس من خلال الجامعة، مؤكدًا أنه كأستاذ بكلية الطب يعلم جيدًا أن طبيعة الدراسة تحتاج إلى تركيز عال، وطالب الطب ليس مرتبط بكتب دراسية محددة، بل يمكنه البحث فى المراجع والمكتبات مما يوسع من مداركه ويجعله مختلف ومميز في البحث العلمي.

وأعلن الدكتور ناصر مندور عن تنظيم يوم للمواهب لطلاب طب قناة السويس وطب الأهلية فى يونيو القادم، وحث سيادته الطلاب على المشاركة في هذا اليوم كما أستمع إلى بعض مواهب الطلاب فى تلاوة القرآن الكريم والغناء.

وفى نهاية اللقاء حرص طلاب طب الأهلية على التقاط الصور التذكارية مع قيادات الجامعة والكلية.

رافق رئيس الجامعة ونائبه للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية الدكتور باسم الهادي السعيد وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ومستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد، والدكتورة هيام لطفي مدير عام مكتب رئيس الجامعة والأستاذ محمد نبيل مسئولى ملف إدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة بمكتب رئيس الجامعة والأستاذ مجدي خلاف مدير المراسم بمكتب رئيس الجامعة، والمهندسة أميرة علي بمكتب رئيس الجامعة.

وخلال زيارة رئيس جامعة قناة السويس للجامعة الأهلية- قام بتفقد مبنى الأكاديمية الجديدة الجاري العمل في تجهيزها، وهى مبنى العلوم الإنسانية والذى يتكون من ثلاث طوابق بالإضافة إلى الطابق الأرضي بمساحة إجمالية 8800 م2، بالإضافة إلى تفقد مبنى المعامل الأكاديمية الذي يضم معامل ( الفيزياء - الكيمياء ). بالإضافة لمبنى المعامل المركزية.

كما توجه الدكتور ناصر مندور لمشاهدة مبنى الورش الذى يضم ثلاث طوابق - أرضى و2 طابق تكرار - بمساحة إجمالية 812 م2.

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