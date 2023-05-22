نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنتاج اللقاحات والأمصال

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لأعمال المرافق وخط التغذية بمياه الشرب لمصنع ومدينة إنتاج اللقاحات والأمصال والذي يُعد مشروعًا قوميًا؛ نظرًا إلى أهميته الاستراتيجية والاستثمارية للدولة المصرية حيث إن المشروع يحظى بدعم كامل من الدولة من إقامة وتشغيل للمشروع، وذلك بوصلة سرابيوم طريق الإسماعيلية القاهرة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ووكيل وزارة الموارد المائية والري ورئيس مركز ومدينة أبو صوير وممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وقطاع الشبكات للجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء والإدارة المركزية للصرف الزراعي وشركة الغاز، والجهات المعنية بالاجتماع.

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جانب من الاجتماع، فيتو

مناقشة معوقات تواجه المشروع

وخلال الاجتماع تم مناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ خط التغذية بمياه الشرب للمشروع، والمقرر تنفيذه بطول 14 كم من محطة المنطقة الصناعية وحتى المصنع، والتعارضات مع المرافق الأخرى والري وعدد من المنشآت القائمة وأعمال التوسعات المستقبلية للطرق المزمع تنفيذها، حيث بلغ نسبة تنفيذ خط التغذية لمياه الشرب حتى الآن 58 ٪ بطول حوالي 8 كم.



جانب من الاجتماع، فيتو

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تذليل كافة العقبات والتنسيق والتعاون فيما بين الجهات التنفيذية المختلفة من أجل الإسراع في تنفيذ المشروع بالكامل تمهيدًا لافتتاحه الرسمي.

قرار من مجلس الوزراء

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظة الإسماعيلية قد أكد على أن المحافظة تتميز بموقعها الاستراتيجي الجاذب للعديد من المشروعات النوعية والهامة وخاصة في المجال الطبي.



جانب من الاجتماع، فيتو

ومن الجدير ذكره، أن المشروع الاستثماري"مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي"، حاصل على الرخصة الذهبية بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية والمشخصات والبيوتكنولوجي ومستلزماتها، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية نحو 3,8 مليار جنيه والمزمع إنشاؤه بتقاطع طريق الإسماعيلية مع سرابيوم، وسيوفر فرص عمل لـ 325 موظفًا.

جانب من الاجتماع، فيتو

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