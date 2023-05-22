تفاصيل مشروعات المرافق للحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر

تفقد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر ويرافقه المهندس حسين الهاشمي نائب رئيس الجهاز والمهندس رمضان سالم المشرف على مشروعات الحزام الأخضر أعمال المشروعات الجارية بمنطقة الحزام الأخضر والتي تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني متكامل بالمنطقة بمساحة إجمالية ١٢٥٠٠ فدان لجميع المراحل.



وأوضح النجار أن منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر تنقسم إلى ثلاث مناطق:

👈 المنطقة الأولى من حوض 1 إلى حوض 16 بمساحة حوالي 4500 فدان.

وتضم المنطقة الأولى المشروعات التالية:

1. مشروع أعمال تنفيذ المرافق (طرق – مياه – صرف صحي – ري ) من حوض (1: 16) ومتوقع الانتهاء منه خلال عام بإجمالي شبكات مرافق حوالي 236 كيلومتر (76 كم شبكة مياه، 78 كم شبكة ري، 82 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار وخطوط طرد، عدايات دفع موجه أسفل خطوط شركة سوميد). كما يتضمن المشروع شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي 85كم. ويشمل المشروع أيضًا 5 محطات رفع صرف صحي.

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2. مشروع أعمال تنفيذ الحارات الرئيسية لطريق ( بوليفارد ) الرئيسي بالحزام الأخضر بعرض 50م وبطول حوالي 11كم في المسافة من محور العبور حتى الطريق الدائري الأوسطي وتنفيذ كوبري سيارات أعلى منطقة حرم سوميد والقطار الكهربائي السريع لربط مناطق الحزام الأخضر المختلفة ببعضها والتي قطعها المرور السطحي للقطار الكهربائي السريع ومنطقة حرم خطوط سوميد للبترول.

موعد تنفيذ مرافق المشروع

وعلى مستوى المنطقة الثانية فهي من حوض 17 إلى حوض 24 بمساحة حوالي 2200 فدان، قال عادل النجار يشتمل المشروع على تنفيذ المرافق الرئيسية لمنطقة الحزام الأخضر (طرق – مياه – صرف صحي – ري) من حوض 17 إلى حوض 24 بإجمالي شبكات مرافق حوالي 138 كيلومتر (43 كم شبكة مياه، 38 كم شبكة ري، 55 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار )

كما يتضمن المشروع شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول حوالي 30 كم، وسيتم تنفيذ 4 عدايات دفع نفقي أسفل الطريق الدائري الأوسطي لخطوط المرافق المختلفة: عدد (2) عداية صرف صحي و(1) عداية مياه و(1) عداية ري)، وبالمشروع أيضًا جاري تنفيذ رافع مياه شرب بطاقة كلية 26 ألف متر مكعب / يوم ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال عام.

الشركات القائمة بالأعمال

والمنطقة الثالثة من حوض 25 إلى حوض 49 بمساحة حوالي 3500 فدان وجاري الانتهاء من أعمال تصميم الطرق والمرافق ومراجعتها وإعداد مستندات الطرح.

وأكد المهندس عادل النجار على الشركات القائمة بالأعمال بضرورة العمل بكامل طاقتها في كل المواقع وسرعة دفع معدلات الأداء لنهو الأعمال فى التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق أفضل معايير الجودة فى التنفيذ وبالمطابقة للمواصفات الفنية المقررة وبشكل وإخراج محترم يليق بالمدن الجديدة وبالمنطقة كمجتمع عمراني جديد متكامل.

ويأتي ذلك فى ضوء استمرار دفع حركة سير العمل في كافة المواقع مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات وأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ وطبقا للقرار الوزارى رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٧ باعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة ( الحزام الأخضر ) بمساحة ١٢٤٩٤ فدانا بمدينة ٦ أكتوبر.