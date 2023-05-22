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5 شروط لحجز أراضي المقابر للمسلمين والمسيحيين، تعرف عليها

مقابر،فيتو
مقابر،فيتو

حددت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشروط اللازمة لحجز أراضي المقابر التى تطرحها بمدينة العاشر من رمضان لكل من المسلمين والمسيحيين.

شروط حجز أراضي الإسكان المطروحة

-يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصا طبيعيا (مواطن مصرى الجنسية) وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة).

 - يكون من قاطني مدن العاشر من (رمضان - الشروق - العبور).

 -ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر).

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-لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض مقبرة واحدة.

- التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للسادة الذين تنطبق عليهم الشروط.

عدد ومساحات أراضي الإسكان المطروحة

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن فتح باب الحجز قطع أرض مقابر لكل من المسلمين والمسيحيين بمدينة العاشر من رمضان. 

 وبتكون الطرح من عدد ٢٦١ للمسلمين بنظام اللحد بمساحة ٤٠م٢،  وعدد ١٦٢ قطعة أرض مقابر للمسيحيين بمساحة ٦٠م٢ على ان يكون الحجز بنظام مقابل الانتفاع.

موعد حجز أراضي الإسكان المطروحة

 وحددت هيئة المجتمعات العمرانية أن الراغبين في الحجز لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان نظیر سداد مبلغ ۲۹۹ جنيها (مائتين وتسعة وتسعين جنيها) للكراسة يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من ١ – ٦ – ٢٠٢٣ إلى ١٥ – ٦ – ٢٠٢٣ على ان يكون ذلك بجهاز مدينة العاشر من رمضان خلال مواعيد العمل الرسمية.

 

طريقة سداد قيمة أراضي الإسكان المطروحة

 وقررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قيمة مقابل الانتفاع للمتر االمربع٢٢٠٠ جنيه مصري فقط ألفان ومائتا جنيه لا غير، هذا على ان يتم سداد مبلغ ثلاثين ألف جنيه دفعة حجز وذلك مع استمارة الحجز

ويتم سداد باقي القيمة قبل الاستلام بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + ٠,٥% مجلس أمناء من إجمالي ثمن المقبرة.

كما أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح أعمال تنفيذ رفع كفاءة مبنى مأمورية ٦ أكتوبر (محكمة الاستئناف بالحي الحادي عشر بالمدينة) من حساب مجلس الأمناء في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد.

شروط التقديم على المناقصة

وحدد جهاز مدينة 6 أكتوبر الشروط اللازمة للتقديم على المناقصة، حيث يتوجب على الشركات الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظیر سداد مبلغ (۲۹۹ج) فقط مائتان وتسعة وتسعون جنيه». 
ويقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية. 

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يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره (٥٠٠٠ج) «فقط خمسة آلاف جنيه ويستكمل إلى (٥) خمسة في المائة من قيمة العطاء في حالة الرسو کتأمین نهائي.

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