التقديم لرياض الأطفال وأولى ابتدائي، تعرف على الشروط والموعد

يبحث عدد كبير من أولياء أمور عبر محركات البحث المختلفة عن موعد وشروط التقديم لـ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية الرسمية واللغات للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

شروط التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي ورياض أطفال للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

أولًا: بالنسبة لأولياء الأمور:



1- إجراءات التقدم للصف الأول الابتدائي:

ـ يسجل أولياء الأمور الراغبون في التقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية إليكترونيا بداية من 2023/6/1 حتى 2023/6/30 من خلال التطبيق الإلكتروني على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

-إعلانات-

- فور تقدم ولي أمر الطفل على الصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات.

- التقدم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

- يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

خطوات التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الحكومية

- يسجل أولياء الأمور الراغبون في التقدم للصف الأول بالمرحلة لرياض الأطفال (رسمي - رسمي لغات) إلكترونيا بداية من 2023/6/1 حتى 2023/6/30، من خلال التطبيق الإلكتروني على بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 1989/7/6 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

- فور القبول المبدئي لملف الطالب المدرسة يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية.

- يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني، والتوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي) بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن التقديم على المدارس الابتدائية ورياض الأطفال

- خلال فترة التقديم الإلكتروني يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه مساعدته، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيا بالمدرسة.

- من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط)، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.

- خلال الفترة من 2023/7/1 إلى 2023/7/30 يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها حتى تنفذ اللجنة المختصة بالمدرسة الإجراءات الخاصة بالقبول بها وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، على أن تبدأ المدرسة بالتسجيل الإلكتروني.

ـ ضرورة التزام المدراس بالتسجيل الإلكترونى لموقف (تسليم / عدم تسليم) ولي الأمر لملف التقدم بالمدرسة وذلك للطلبات التي تم قبولها مبدئيا، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به.

ونبهت الوزارة، على المدارس الرسمى لغات والمدارس الخاص (عربي - لغات) بالمرحلة الابتدائية، بترحيل كافة الطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائي بها على قاعدة البيانات المركزية للتلاميذ، وذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائي الخاصة بها.

وأكدت الوزارة، أنه سوف يتعرض مسئولو المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم ترحيل جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائي بالمدرسة.

أما بالنسبة للمتقدمين للمدارس رياض الأطفال الرسمى لغات، أوضحت الوزارة، أنه بعد انتهاء فترة التقدم الإلكتروني المخصصة لأولياء الأمور، تسلم الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال (الرسمي لغات) بكل مديرية عن طريق التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات الوزارة للقيام بالإجراءات اللازمة لتنسيق الطلاب وقبولهم بالمدارس، مشيرة إلى أن ترسل المديريات التعليمية نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس، حتى يتسنى إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة اإلكترونية من خلال الموقع الرسمى للوزارة.

وعن المتقدمين للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال (الرسمي)، كشفت الوزارة، أنه يجب متابعة موقف التقدم الإلكترونى للمدارس وموقف بت المدارس في الطلبات المقدمة إليها، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للمديريات والإدارات التعليمية في هذا الشأن، مع التنبيه المشدد بضرورة التنسيق والتعاون بين (توجيه رياض الأطفال، توجيه المرحلة الابتدائية) و(إدارات وأقسام الاحصاء) بالمديريات والإدارات التعليمية في متابعة إجراءات التقدم والقبول بالمدارس.

شروط التقديم للطلاب الوافدين بالمدارس الحكومية

واختتمت الوزارة في خطابها، أنه بالنسبة للطلاب الوافدين، يقدم ولي الأمر أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية حيث تراجع جهة الاختصاص المستندات، ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم، ويلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا، مشددة على ضرورة الإعلان في مكان ظاهر بالمدارس والإدارات التعليمية والمديرية، عن فتح باب التقدم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

ونقدم لكم من خلال موقع ( فيتو )، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



