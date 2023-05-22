التصديري للحاصلات الزراعية: مصر تصدر أكثر من 100 محصول إلى 140 دولة

كشف عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مصر تصدر أكثر من 100 سلعة زراعية إلى أكثر من 140 دولة حول العالم، حيث وصلت الصادرات الزراعية الطازجة خلال الموسم المنتهي 2021/2022 إلى حوالي 2.9 مليار دولار، مع توقعات بالوصول إلى حوالي 3.2 مليار دولار في نهاية الموسم التصديري الحالي (سبتمبر 2022 حتى أغسطس 2023) بنسبة نمو (12-15%) 450 مليون دولار

جاء ذلك خلال مشاركته فى حفل إطلاق أول كتاب من نوعه على المستويين العربي والدولي بعنوان "الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في جمهورية مصر العربية" بالتعاون بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وذلك بحضور السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة والسفير لطفي رؤوف سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة واللواء/ خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور/ محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور/ عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات وعبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والدكتور/ نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور/ محسن البلتاجي رئيس جمعية هيا، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، والخبراء والمختصين بقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وعدد من نواب مجلسي الشعب والشورى من بينهم المستشار/ أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، واللواء/ هشام الحصري والنائب/ ضياء الدين داود والنائب/ حسام الخولي.

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ولفت إلى أن مصر تعتبر من أكبر الدول المنتجة للتمور عالميًا بحجم إنتاج يتخطى مليونا و700 ألف طن من أصناف التمور المختلفة، وتصل صادرات مصر من التمور إلى حوالي 50 ألف طن بقيمة 60 مليون دولار يتم تصديرها لحوالي 59 دولة.

ويسلط الكتاب الضوء على المقومات التي تتمتع بها مصر في هذا المجال باعتبارها من أفضل دول العالم لزراعة الأصناف المختلفة من نخيل التمر نظرًا لاتساع مساحة البلاد وتوفر الظروف المناخية الملائمة لإنتاج أصناف التمور المتعددة الرطبة والنصف جافة والجافة الى جانب توفر مقومات الانتاج من أراضٍ خصبة، وخبرات فنية وكوادر بشرية وأيدٍ عاملة مدربة بتكلفة مناسبة فضلًا عن تمتع مصر بموقع جغرافي فريد، وارتباطها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وحوض البحر المتوسط والدول العربية وإفريقيا والمغرب العربي وتركيا وأمريكا الجنوبية، إلى جانب توفر سوق محلي كبير ومتزايد نظرًا للزيادة السنوية في عدد السكان وتزايد الوعي باستهلاك التمور على مدار العام لما لها من قيمة غذائية وصحية مرتفعة، وللتوسع في استخدام التمور ومصنعاتها بشكل عام، إلى جانب جهود كافة أجهزة الدولة لجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

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