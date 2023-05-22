الثلاثاء 23 مايو 2023
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محافظات

رئيس حي شرق الإسكندرية يسلم 4 مواطنين رخص محلات

رئيس حي شرق الإسكندرية،
رئيس حي شرق الإسكندرية، فيتو

 سلم اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية، اليوم ٤ من المواطنين رخص المحال الخاصة من ضمنهم أحد فروع سلسلة من كبرى السوبر ماركت بالإسكندرية والكائن بعمارات ضباط مصطفى كامل وذلك تشجيعا للعمل بنظام التراخيص الجديد الذي يعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير وقت الإصدار.

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وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باستمرار تنفيذ قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لتقنين أوضاع المحال العامة واصدار التراخيص الخاصة بهم بنطاق المحافظات.

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 وأكد رئيس الحي أن ذلك القرار الذي أعلن وزير التنمية المحلية البدء في تنفيذه ديسمبر ٢٠٢٢، يهدف إلى تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم، الأمر الذي يساهم في دمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، من خلال وضع قواعد وآليات لتنظيم هذا الأمر بما يضمن التيسير على المواطنين.

 من الجدير بالذكر أن القانون الجديد لترخيص المحال العامة يتميز بتيسير وتبسيط الإجراءات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص وهي المركز المختص بالتراخيص في جميع المحافظات والأحياء والوحدات المحلية التابعة لها والمجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف فض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات ويوحد آلية عمل تلك الجهات مما سيسهل عملية الترخيص علي المواطنين بدون أي أجراءات معقدة.

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