الثلاثاء 23 مايو 2023
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رياضة

الدوري الإيطالي، روما يتأخر بهدف أمام ساليرنتانيا في الشوط الأول

روما، فيتو
روما، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول بتقدم فريق ساليرنتانيا بهدف نظيف على فريق روما المباراة التي تقام في الجولة 37 من الكالتشيو على ملعب الأولمبيكو معقل فريق روما.

 

أحداث الشوط الأول 

سيطر روما على مجريات الشوط الأول حتي باغته ساليرنتانيا بهدف في الدقيقة 12 عن طريق كاندريفا وظل روما يحاول خطف هدف لكن واجه دفاع عنيد من ساليرنتانيا لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد 

 

 

 

نهائي الدوري الأوروبي 2023

وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم 30 مايو الجاري موعدًا لنهائي الدوري الأوروبي 2023.

 

بوشكاش أرينا

ومن المقرر أن تقام مباراة إشبيلية ضد روما ضد في نهائي الدوري الأوروبي بملعب "بوشكاش أرينا" بمدينة بودابست المجرية.

وفور نهاية المباراة طاف مورينيو حول الملعب حتى وصل إلى جماهير روما، ليحتفل معها بجنون.

وقام مورينيو بتوجيه تحية خاصة مع الإمساك بالشباك التي تحجز بين الملعب والجماهير، وقام بهزها مرات عديدة بحماس شديد. يذكر أن روما بهذا التأهل وصل للنهائي الأوروبي الثاني على التوالي بقيادة مدربه جوزيه مورينيو بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

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وكان روما تحت الضغط أمام صاحب الضيافة الذي أهدر الكثير من الفرص وحرمه إطار المرمى من التسجيل، ليتأهل الفريق الإيطالي إلى النهائي.

 

ونجح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، في الفوز في معركته الأولى ضد لاعبه الأسبق، تشابي ألونسو، بقيادة الجيالوروسي للفوز على ضيفه باير ليفركوزن 1-0 مساء الخميس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

 

روما يحافظ على سجله بالأدوار الإقصائية للبطولات الأوروبية

وحافظ روما على سجله المميز في ملعبه بالأدوار الإقصائية للبطولات الأوروبية، وذلك بفوزه على باير ليفركوزن بهدف دون رد.

وحقق الجيالوروسي هذا الانتصار بملعب الأولمبيكو، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

 

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات إلى تميز كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في معقلها بالأدوار الإقصائية منذ الموسم الماضي.

 

وأكدت أن روما خرج بنتائج إيجابية في ملعبه بآخر 7 مباريات استضافها في أدوار خروج المغلوب، محققا الفوز في 6 مواجهات، بينما تعادل في واحدة.

 

وخرج فريق العاصمة الإيطالية من تلك المباريات بشباك نظيفة في 5 منها، فيما استقبل هدفين فقط، بينما سجل 15 هدفًا.

بطريقة مثيرة، مورينيو يحتفل مع جماهير روما بالتأهل لنهائي الدوري الأوروبي (فيديو)

موعد نهائي الدوري الأوروبي بين روما وإشبيلية

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الدوري الإيطالي روما ساليرنتانيا مورينيو الكالتشيو

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