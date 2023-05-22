روبرتو فيرمينو يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

أكد الصحفي الإيطالي رودي جالتي بشبكة سكاي إيطاليا أن روبرتو فيرمينو متواجد على طاولة أحد الأندية السعودية للتعاقد معه خلال الصيف المقبل.

ودخل البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم الجاري.

ورحل فيرمينو بشكل رسمي عن ليفربول بعدما أعلن النادي خروجه من قلعة الأنفيلد بنهاية الموسم الجاري، وسط تكريمه من جانب اللاعبين والجهاز الفني والجماهير خلال اللقاء الأخير أمام أستون فيلا بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيرمينو يقترب من ريال مدريد

وكشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، واعلن ليفربول مؤخرًا رحيل فيرمينو صاحب الـ31 عاما عن قلعة "أنفيلد"، بنهاية عقده عقب انتهاء الموسم الحالي.

وبحسب ما ذكره موقع "ليفربول إيكو" البريطاني، فإن إدارة ريال مدريد تنظر بعين الاعتبار إلى إمكانية التعاقد مع فيرمينو كصفقة مجانية، لتدعيم خط الهجوم في الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولي الريال يدركون أن خبرات فيرمينو وقدراته تجعله إضافة قوية للفريق الملكي حال التعاقد معه.

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ومن المتوقع أن يجد ريال مدريد منافسة قوية من عدة أندية أوروبية على ضم فيرمينو، بعدما تلقى المهاجم البرازيلي عدة عروض بالفعل.

ويستهدف وكلاء أعمال فيرمينو أن يمتد عقده مع ناديه الجديد إلى موسمين أو 3 مواسم، وهو أمر قد يلقى معارضة إدارة ريال مدريد، التي تفضل توقيع عقد لموسم واحد مع اللاعبين الذين تتخطى أعمارهم 30 عاما، على أن يتم التجديد حال الحاجة لذلك.

جدير بالذكر أن فيرمينو انضم إلى ليفربول في صيف 2015 قادما من هوفنهايم الألماني مقابل 41 مليون يورو.

ومنذ ذلك الحين شارك النجم البرازيلي في 360 مباراة بقميص ليفربول في مختلف المسابقات، سجل خلالها 109 أهداف وصنع 79.وشارك فيرمينو في 33 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 11 هدفا وقدّم 5 تمريرات حاسمة.