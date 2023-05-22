طريقة عمل بفتيك اللحم بالباذنجان من الشيف المغازي (فيديو)

طريقة عمل بفتيك اللحم، البفتيك من مشتقات اللحوم اللذيذة وهو عبارة عن شرائح لحم بانيه لها مذاق طيب لا يقاوم.

وطريقة عمل بفتيك اللحم سهلة وبسيطة حيث يتبل ويقلى كما يمكن تحضيرها بطرق مختلفة، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره.

طريقة عمل بفتيك اللحم بالباذنجان

ويستعرض الشيف أحمد المغازى خلال برنامج أكلة أمى المذاع عبر فضائية القناة الأولى، طريقة عمل بفتيك اللحم بالباذنجان.

ولعمل بفتيك اللحم

مكونات عمل بفتيك اللحم:

نصف كيلو لحم بفتيك

التتبيلة

بصل مفروم

ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

بهارات لحم

رشة جوز الطيب

رشة حبهان مطحون

رشة قرفة

ثمرة طماطم مبشورة

3 ملاعق كبيرة دقيق

كوب إلا ربع لبن حليب

مكونات القلي

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بيض

لبن

بقسماط

زيت غزير

طريقة عمل بفتيك اللحم:

-نحضر بولة عميقة، ونضع بها جميع مكونات التتبيلة ونقلبها معا جيدا حتى نحصل على قوام سميك قليلا.

-ننقع شرائح اللحم فى التتبيلة لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

ننشل اللحم من التتبيلة ونصفيها جيدا.

نخلط اللبن مع البيض ونضيف لهم القليل من الملح والفلفل الأسود.

نضع البفتيك فى خليط البيض، ثم نغمسه فى البقسماط ونضغط عليه جيدا.

نقلى البفتيك فى زيت غزير متوسط الحرارة، ونقلبه حتى يحمر لونه، ثم ننتشله من الزيت ونضعه على ورق مطبخ، ويقدم ساخنا.

ولعمل استيك اللحم

مكونات ستيك اللحم:

نصف كيلو لحم استيك "بفتيك"

4 ثمار فلفل حار

4 فصوص ثوم مقشر

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة ونصف فلفل أسود

ملعقة كبيرة من التوابل المفضلة لديك

طريقة عمل ستيك اللحم:-

-يضرب الفلفل الحار، الثوم، الملح، الفلفل الاسود، التوابل، وعصير الليمون فى الخلاط ويخلط جيدًا حتى ينتج الصوص.

-توضع اللحمة فى كيس بلاستيك ويوضع عليها الصوص ويحكم إغلاق الكيس جيدا ثم يرج بمحتوياته ويوضع فى الثلاجة لمدة 8 ساعات.

-يتم إعداد الشواية وتدهن الشبكة بالزيت ثم يخرج اللحم من الثلاجة ويوضع على الشواية.

-يتم تقليب اللحم على الجانبين حتى تنضج ويصبح لونها بنيًا، يوضع اللحم فى طبق التقديم بعد تزيينه بالأوراق الخضراء.

ويقدم مع البطاطس المحمرة وأنواع السلطة المفضلة لديكِ.

وشرائح اللحم لا تقدم فقط بفتيك وستيك، بل هناك طرق مختلفة وشهية لتحضيرها حسب الرغبة.