أخبار مصر

وزير العمل يلتقي ممثلي "شُعب شركات إلحاق العمالة"

وزير العمل يلتقي
وزير العمل يلتقي ممثلي "شُعب شركات إلحاق العمالة"
​التقى محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم بمقر الوزارة، وفدًا من شعبة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، ضم المهندس أحمد سعد، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالجيزة، ومنير المصري، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الخارجية.

و​أكد الوزير خلال الاجتماع أن شركات إلحاق العمالة تُعد ذراعًا أساسيًا وشريكًا استراتيجيًا للوزارة في تنفيذ خطط الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للمصريين بالخارج، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر لتسويق المهارات المصرية في أسواق العمل  الدولية بما يضمن حقوق العامل والشركة على حد سواء.

​شهد اللقاء استعراض الاستعدادات الجارية لإطلاق "المنصة الموحدة للتشغيل" التابعة للوزارة، والتي تهدف إلى:​ رقمنة الخدمات: وتبسيط في الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للشركات والمواطنين و​الشفافية في  تقديم خدمات التشغيل بشكل لائق وكريم يمنع التلاعب..

ناقش الاجتماع عددًا من التحديات والمعوقات التي تواجه الشركات، حيث وجه الوزير بالعمل على تذليلها عبر حلول جذرية، وتضمنت التوصيات:​إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبيات يُطبق على جميع الشركات لضمان العدالة والمساواة،​تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الغرف لمناقشة المستجدات أولًا بأول.

و​من جانبهم، أعرب ممثلو شعبة إلحاق العمالة عن ترحيبهم الكامل بخطوات الوزارة نحو التحول الرقمي، مؤكدين أن المنصة الجديدة ستمثل نقلة نوعية في علاقة الشركات بالوزارة، وتساهم في تحسين صورة العمالة المصرية في الخارج وتسهيل إجراءات سفرهم.

الاسواق الخارجية الحاق العمالة المصرية العمالة المصرية في الخارج المهندس احمد سعد الغرفة التجارية بالقاهرة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج محمد جبران وزير العمل وزير العمل

الجريدة الرسمية