محمد علي خير يطالب بضوابط صارمة لسوق الذهب بعد أزمة التسعير الأخيرة

محمد علي خير يطالب بضوابط صارمة لسوق الذهب، فيتو
أسعار الذهب، طالب الإعلامي محمد علي خير بضرورة وضع ضوابط واضحة وحاسمة لسوق الذهب في مصر، مؤكدًا أن حالة الارتباك الحالية في التسعير تضر بالمستهلك وتفتح الباب أمام ممارسات غير منضبطة، خاصة مع اختلاف طرق احتساب المصنعية من محل لآخر.

انتقاد تسعير المصنعية بغير العملة المحلية

وخلال حديثه لبرنامج المصري أفندي بقناة الشمس، انتقد محمد علي خير لجوء بعض تجار الذهب إلى تسعير المصنعية بالدولار أو ربطها بسعر العملة الأجنبية، معتبرًا أن هذا السلوك غير مبرر في سوق محلي يُفترض أن يخضع للجنيه المصري، ويؤدي إلى تحميل المستهلك أعباء إضافية دون رقابة حقيقية.

غياب الرقابة يخلق فوضى في الأسعار ويضر بالمواطن

وأوضح أن غياب إطار رقابي واضح أدى إلى تفاوت كبير في أسعار المصنعية، رغم أن سعر جرام الذهب المعلن يكون واحدًا، إلا أن السعر النهائي للمشغولات يختلف بشكل ملحوظ، وهو ما يضعف ثقة المواطن في سوق الذهب ويدفعه للعزوف عن الشراء أو اللجوء إلى الادخار بطرق بديلة.

مطالب بتدخل الجهات المعنية لتنظيم السوق

وشدد محمد علي خير على ضرورة تدخل الجهات المعنية، سواء الغرف التجارية أو الأجهزة الرقابية، لوضع آلية موحدة لتسعير المصنعية، أو على الأقل تحديد حدود قصوى لها، بما يضمن الشفافية ويحقق التوازن بين مصلحة التاجر وحقوق المستهلك.

الذهب سلعة ادخارية لا تحتمل العشوائية

وأكد أن الذهب يُعد من أهم أدوات الادخار للمواطن المصري، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يستوجب التعامل معه كسلعة استراتيجية تحتاج إلى تنظيم صارم، وليس تركها لقوى السوق وحدها دون ضوابط.

دعوة لحماية السوق والمواطن معًا

واختتم محمد علي خير حديثه بالتأكيد على أن تنظيم سوق الذهب لا يستهدف التضييق على التجار، وإنما يهدف إلى حماية السوق ككل، وضمان عدالة التسعير، ومنع أي ممارسات تضر بالمواطن أو تسيء لسمعة سوق الذهب المصري.

