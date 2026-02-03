الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من مجلس النواب

18 حجم الخط

أعلن المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، عن طلب الحكومة سحب مشروع قانون المرور الذي سبق التقدم به فى الفصل التشريعى السابق، وذلك لتقديم نسخة جديدة متكاملة أمام مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وقال بدوى إنه تلقى إخطارا من الحكومة بسحب مشروع قانون بتعديل قانون المرور، مع الاحتفاظ بباقى مشروعات القوانين السابق التقدم بها فى الفصل التشريعى السابق.

رئيس مجلس النواب

كما كان أعلن المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، تلقيه اخطارات من الأحزاب السياسية بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية لها بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.

وجاءت الإخطارات كالتالى:

النائب أحمد العطيفي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب

النائب طارق الطويل ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب

النائب محمود سامي الإمام ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب

النائبة إيرين سعيد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب

النائب محمد فؤاد ممثلا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب

محمد عبد العليم داوود ممثلا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.