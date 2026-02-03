الثلاثاء 03 فبراير 2026
سياسة

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من مجلس النواب

المستشار هشام بدوى
المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب
أعلن المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، عن طلب الحكومة سحب مشروع قانون المرور الذي سبق التقدم به فى الفصل التشريعى السابق، وذلك لتقديم نسخة جديدة متكاملة أمام مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وقال بدوى إنه تلقى إخطارا من الحكومة بسحب مشروع قانون بتعديل قانون المرور، مع الاحتفاظ بباقى مشروعات القوانين السابق التقدم بها فى الفصل التشريعى السابق.

 رئيس مجلس النواب

كما كان أعلن المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، تلقيه اخطارات من الأحزاب السياسية بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية لها بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.

وجاءت الإخطارات كالتالى:

النائب أحمد العطيفي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب

النائب طارق الطويل ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب

النائب محمود سامي الإمام ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب

النائبة إيرين سعيد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب

النائب محمد فؤاد ممثلا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب

محمد عبد العليم داوود ممثلا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب

