حزب العدل يعلن تشكيل هيئته البرلمانية ويوضح موقفه من البقاء في صفوف المعارضة

أعلن حزب العدل تشكيل هيئته البرلمانية وأوضح رسميًا موقفه من البقاء في صفوف المعارضة تحت القبة.

تشكيل الهيئة البرلمانية لحزب العدل

وأخطر حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، رئيس مجلس النواب بتشكيل هيئته البرلمانية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك وفقًا لأحكام المادة (105) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في خطوة تعكس سعي الحزب إلى تثبيت حضوره البرلماني وتحديد موقعه بوضوح داخل خريطة العمل السياسي.



وتقرر اختيار النائب محمد أحمد فؤاد عطية رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب، والنائب حسام حسن الخشت نائبًا له، بما يضمن تنظيم العمل البرلماني لنواب الحزب وتوحيد مواقفهم داخل المجلس خلال مناقشات القوانين والملفات الرقابية المختلفة.

موقف حزب العدل من البقاء في صفوف المعارضة

وأكد حزب العدل تموضعه في صفوف المعارضة البرلمانية، مع التزامه بممارسة دور رقابي وتشريعي يستند إلى الدستور، ويستهدف دعم نهج الإصلاح عبر أدوات برلمانية مسئولة، تقوم على النقد الموضوعي ومساءلة الحكومة، دون الإخلال باعتبارات الاستقرار العام واحترام مؤسسات الدولة.

ومع انطلاق دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، تعود الأحزاب السياسية إلى اختبار حضورها الحقيقي تحت القبة، بين من يكتفي بالوجود الرمزي، ومن يسعى إلى ترسيخ دور مؤسسي واضح داخل معادلة التشريع والرقابة.

وفي هذا السياق، تتزايد أهمية الإعلان المبكر عن التشكيلات البرلمانية للأحزاب، باعتبارها مؤشرًا على طبيعة الدور الذي تنوي هذه القوى السياسية لعبه خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الحراك في ظل نقاش أوسع حول مستقبل المعارضة البرلمانية وحدود تأثيرها، خاصة مع تصاعد التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرض على البرلمان أدوارًا أكثر فاعلية، لا تقتصر على تمرير التشريعات، بل تمتد إلى مراقبة السياسات العامة وطرح بدائل قابلة للنقاش والتنفيذ. وهو ما يجعل تموضع الأحزاب داخل المجلس مسألة سياسية بامتياز، تتجاوز الإجراءات الشكلية إلى ما يشبه إعلان نوايا أمام الرأي العام.

