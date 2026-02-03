وزير النقل يزف بشرى سارة للعاملين بالسكة الحديد قبل شهر رمضان

18 حجم الخط

وافق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على صرف منحة رمضان بقيمة 1000 جنيه للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركات التابعة لها، وذلك تقديرًا لجهودهم المبذولة في مواقع العمل المختلفة وخدمة الركاب.

كما شملت الموافقة صرف مبلغ 800 جنيه لكل من العاملين المؤقتين بنظام 55 يوم وأصحاب القرارات المرضية، وبنفس الضوابط والأحكام المطبقة على العاملين بالهيئة والشركات التابعة.

انتظام حركة القطارات والعمل المستمر على راحة وأمان الركاب

ويأتي هذا القرار في إطار دعم وتحفيز العاملين بالسكة الحديد، تقديرًا لدورهم الحيوي في انتظام حركة القطارات والعمل المستمر على راحة وأمان الركاب، خاصة خلال فترات الذروة ومواسم السفر.

وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على اهتمام وزارة النقل بالعناصر البشرية باعتبارهم الركيزة الأساسية لتطوير منظومة السكك الحديدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحسين مستوى الخدمة

وفي سياق متصل أعلنت هيئة السكك الحديدية عن إتاحة الحجز على الخدمة الجديدة بعربات مختلطة ( نوم/ VIP PREMIUM ) بين (القاهرة / أسوان) والعكس من خلال شبابيك التذاكر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تحسين مستوى الخدمة والاستجابة للطلب المتزايد من جمهور الركاب على رحلات الوجه القبلي .

يذكر أن الهيئة أعلنت عن تشغيل 2 قطار بعربات ( نوم / Premium ) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 / 2 / 2026، حيث تقرر تشغيل قطار 1090 بعربات مختلطة (نوم / VIP PREMIUM ) من القاهرة إلي أسوان على أن يعمل أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع يقوم من محطة القاهرة الساعة 22.40 يصل لمحطة أسوان الساعة 10.10 صباح اليوم التالي.



