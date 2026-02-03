عاطل متهم بممارسة الدجل والنصب ببولاق: أخذت الفكرة من التلفزيون وفك السحر بـ 20 ألف جنيه

18 حجم الخط

أدلى عاطل متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم العلاج الروحاني في منطقة بولاق الدكرور باعترافات تفصيلية أمام نيابة بولاق الدكرور.

وقال المتهم إنه شاهد في عدد من القنوات التلفزيونية إعلانات عن علاج روحاني فخطرت في ذهنه تقليدهم بقصد الاستيلاء على أموال المواطنين بعد إيهامهم بقدرته على فك السحر ورد المطلقة وجلب الحبيب.

وأضاف المتهم أنه أنشأ صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلب الزبائن ووضع تسعيرة فكان يأخذ 20 ألف جنيه عن فك السحر و10 آلاف جنيه عن جلب الحبيب أو رد المطلقة مشيرا إلى أن معظم عملائه كانوا سيدات.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفيد بقيام عاطل بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على العلاج الروحاني وفك أعمال السحر مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهم اتخذ من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لممارسة نشاطه غير المشروع، مستغلًا بساطة بعض الضحايا، ومروجًا أوهامًا عن امتلاكه قدرات خارقة وعلاج الأمراض المستعصية.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات مقر تواجده، وتم ضبطه وبحوزته أدوات تُستخدم في أعمال الدجل والشعوذة، وعدد من الأحجبة والطلاسم، ومبالغ مالية متحصلة من نشاطه.

وبمواجهته، أقر بممارسته أعمال النصب تحت ستار العلاج الروحاني، واستغلاله حاجات المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

عقوبة الدجل والشعوذة

أعمال الدجل والشعوذة تندرج عقوبتها تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.

وأوضح خبير قانوني، أن هناك مطالب مشروعة لإدراج عقوبة السحر بقانون العقوبات المصري استنادًا إلى نص المادة الثانية من الدستور، وبنص خاص متحررًا من نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بالنصب.

وأضاف أن الدجال والمشعوذ في نظر القانون نصاب يحتال على الناس، وبالتالي هو في مأمن ما لم يبلغ أحد ضدهم بواقعة كمجني عليه، وإزاء هذا الأمر فإن ضبط أي شخص يقوم بدفن تلك الأشياء بالمقابر فهو لا يعاقب عن ما يعرف بالسحر، وكل ما ينسب إليه هو جريمة نبش القبور.

واختتم: ينبغي للمشرع المصري غلق هذا الباب بنص صريح لمعاقبة كل ساحر يتخذ أصول السحر الحقيقي مهنة له، وأن يفرد نص مادة مستقلة بقانون العقوبات لأعمال الدجل والشعوذة بعقوبة مغلظة لتحقيق نوع من الردع العام ولغلق هذا الملف نهائيًّا لحماية الأحياء وعدم تدنيس المقابر واحترام وتقديس حرمة الموتى.

