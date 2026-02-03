الثلاثاء 03 فبراير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اندلاع حريق ضخم في سوق تجاري غربي طهران (فيديو)

حريق فى طهران، فيتو
حريق فى طهران، فيتو
18 حجم الخط

أفادت وكالة فارس للأنباء، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في سوق جنات آباد بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأوضحت أن الحريق اندلع قبل دقائق في منطقة جنات آباد بطهران، وسط تصاعد الدخان في الهواء، ويتواجد رجال الإطفاء في الموقع ويحاولون السيطرة على الحريق.

لمشاهدة فيديو الحريق اضغط هنا 

حريق ضخم يمكن رؤيته من مناطق متفرقة في المدينة

وقال المتحدث باسم إدارة إطفاء طهران جلال مالكي في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي: إن الحريق اندلع في سوق محلية في جنت آباد، وهو حي يضم عددا كبيرا من المتاجر والأكشاك.

وأضاف: "الحريق ضخم لدرجة أنه بالإمكان رؤيته من مناطق متفرقة في المدينة".

مسئولون إيرانيون: طهران مستعدة لتعليق برنامجها النووي

وفى سياق منفصل أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسئولين إيرانين، بأن طهران تبدي استعدادا لإغلاق أو تعليق برنامجها النووي، في إطار تهدئة الوضع في الشرق الأوسط ومع الولايات المتحدة.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أجرى دبلوماسيون من تركيا ومصر وعمان والعراق في الأسابيع الأخيرة، محادثات مع إيران والولايات المتحدة، ونقلوا رسائل بينهما أملا في تجنب التصعيد.

رسالة من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي

ووفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين اثنين، يتواصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مباشرة عبر الرسائل النصية، كما زار رئيس وزراء قطر إيران مؤخرا كجزء من الجهود الدبلوماسية، وقال المسؤولان للصحيفة: إن إيران تبدي، لتهدئة الوضع، استعدادا لإغلاق أو تعليق برنامجها النووي، وهو ما يعتبر تنازلا كبيرا. لكنها تفضل مقترحا قدمته الولايات المتحدة العام الماضي لإنشاء كونسورتيوم (تحالف) إقليمي لإنتاج الطاقة النووية.

وذكر المسئولان أيضا أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، التقى في الأيام الأخيرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاملا رسالة من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مفادها أن إيران يمكن أن توافق على شحن اليورانيوم المخصب إلى روسيا، كما فعلت بموجب اتفاق عام 2015.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طهران مسؤولون إيرانيون جنت آباد سوق محلية في جنت آباد العاصمة الإيرانية طهران حريق في سوق جنات آباد

مواد متعلقة

مسؤولون إيرانيون: طهران مستعدة لتعليق برنامجها النووي

ترامب محذرا طهران: أكبر سفننا الحربية قريبة جدا من إيران

جنوب لبنان تحت التهديد.. حذر وترقب مع تصاعد التهديدات الأمريكية العسكرية ضد إيران.. مخاوف من تدخل حزب الله لصالح طهران.. والخروقات الإسرائيلية اليومية تهدد حياة السكان أمنيا واقتصاديا

السيسي لنظيره الإيراني: نبذل جهدًا كبيرًا لخفض التصعيد بشأن الأزمة بين طهران وواشنطن

ترامب: أسطول أمريكي ضخم يتجه لإيران حاليا وإبرامنا صفقة مع طهران سيكون جيدا

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار

مودريتش يعلق على انتقال كريم بنزيما إلى الهلال السعودي

أردوغان يصطحب 10 وزراء في زيارة مصر غدا

أمين اتحاد الجامعات العربية: الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإعادة هيكلة منظومة التعليم العالي

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا الأربعاء

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

الوجه الآخر لـ أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت بـ50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"

خدمات

المزيد

السكر يسجل 28 جنيها للكيلو اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026

تبدأ بـ 108 جنيهات، سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المسكوفي يقفز 12 جنيهًا، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أسعار عمرة التضامن في شعبان 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة التي تغيرت فيها القبلة وقصة مسجد القبلتين

موعد استطلاع هلال رمضان 2026 وأول أيامه فلكيا

من الأقصى إلى الحرام، الأزهر يسلط الضوء على معاني تحويل القبلة ووسطية الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية