اندلاع حريق ضخم في سوق تجاري غربي طهران (فيديو)

18 حجم الخط

أفادت وكالة فارس للأنباء، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في سوق جنات آباد بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأوضحت أن الحريق اندلع قبل دقائق في منطقة جنات آباد بطهران، وسط تصاعد الدخان في الهواء، ويتواجد رجال الإطفاء في الموقع ويحاولون السيطرة على الحريق.

لمشاهدة فيديو الحريق اضغط هنا

حريق ضخم يمكن رؤيته من مناطق متفرقة في المدينة

وقال المتحدث باسم إدارة إطفاء طهران جلال مالكي في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي: إن الحريق اندلع في سوق محلية في جنت آباد، وهو حي يضم عددا كبيرا من المتاجر والأكشاك.

وأضاف: "الحريق ضخم لدرجة أنه بالإمكان رؤيته من مناطق متفرقة في المدينة".

مسئولون إيرانيون: طهران مستعدة لتعليق برنامجها النووي

وفى سياق منفصل أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسئولين إيرانين، بأن طهران تبدي استعدادا لإغلاق أو تعليق برنامجها النووي، في إطار تهدئة الوضع في الشرق الأوسط ومع الولايات المتحدة.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أجرى دبلوماسيون من تركيا ومصر وعمان والعراق في الأسابيع الأخيرة، محادثات مع إيران والولايات المتحدة، ونقلوا رسائل بينهما أملا في تجنب التصعيد.

رسالة من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي

ووفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين اثنين، يتواصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مباشرة عبر الرسائل النصية، كما زار رئيس وزراء قطر إيران مؤخرا كجزء من الجهود الدبلوماسية، وقال المسؤولان للصحيفة: إن إيران تبدي، لتهدئة الوضع، استعدادا لإغلاق أو تعليق برنامجها النووي، وهو ما يعتبر تنازلا كبيرا. لكنها تفضل مقترحا قدمته الولايات المتحدة العام الماضي لإنشاء كونسورتيوم (تحالف) إقليمي لإنتاج الطاقة النووية.

وذكر المسئولان أيضا أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، التقى في الأيام الأخيرة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاملا رسالة من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مفادها أن إيران يمكن أن توافق على شحن اليورانيوم المخصب إلى روسيا، كما فعلت بموجب اتفاق عام 2015.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.