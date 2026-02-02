كتب السحر والجن تلفت الأنظار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

رصدت عدسة فيتو خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 57 لعام 2026 كتب تتناول موضوعات السحر وعالم الجن بأسلوب يمزج بين الطابع الديني والاجتماعي.

وعلى مر الزمان أثارت الكتب التي تتناول مواضيع السحر والجان فضول القراء من مختلف الأعمار والفئات، ومن أبرز العناوين التي ظهرت على الارفف:

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

“القرين وعلاقته بالوسواس القهري” للكاتب أسامة محمد العوضي حيث يربط هذا الكتاب بين الاضطرابات النفسية والقوى الغير مرئية

“إجابة السائل عن الجن والسحر والساحر” للكاتب محمد صبري احمد قدم الكتاب دليل عن انواع الجن وطرق الوقاية من السحر

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيتو

“آكام المرجان في احكام الجان” وهو كتاب تراثي للعلامة بدر الدين الشلبي ويمزج هذا الكتاب بين التوعية والإثارة.

تناقش هذه الكتب موضوعات تثير اهتمام العديد من الأشخاص، مثل كيفية دخول الجن لجسد الإنسان وعلامات السحر المرشوش والفرق بين الحسد والمس

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض.

ويقدم المعرض لجمهوره برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.