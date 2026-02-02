بريطانيا تفرض عقوبات على وزير الدفاع الإيراني

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن بريطانيا فرضت عقوبات على وزير الدفاع الإيراني وقادة بالأجهزة الأمنية.

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على صلة بإيران

وأضافت الحكومة البريطانية، في بيانها، أنه تم إدراج 11 كيانا جديدا ضمن نظام العقوبات ضد إيران

استدعت إيران، اليوم الإثنين، سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية» عبر منصتها علي موقع اكس.

إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية

وأفادت رويترز، الخميس الماضي، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى “قائمة المنظمات الإرهابية”.

بدورها، قالت رئيسة البرلمان الأوروبي، الخميس، إن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية هو القرار الصائب الذي اعتبره كثيرون مستحيلا.

تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية: نقف إلى جانب الشعب الإيراني في "نضاله الشجاع من أجل الحرية".

وبحسب «الشرق - بلومبرج» عبر موقع اكس، أضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: أرحب بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وهو الوصف الأمثل لنظام يقمع احتجاجات شعبه.

التخويف عبر صناعة أجواء الحرب أسلوب قديم للأمريكيين

والأربعاء الماضي، قال الحرس الثوري الإيراني: إن التخويف عبر صناعة أجواء الحرب وإرسال حاملة الطائرات أسلوب قديم لدى المسئولين الأمريكيين.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني: واشنطن تسعى عبر الحرب النفسية للتأثير على أفكار شعبنا ونحن مسيطرون على الوضع الميداني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.